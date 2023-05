Un árbol y la mudanza: los detalles que Shakira escondió en ‘Acróstico’ y que une a ‘Me Enamoré

Shakira videclips: 'Me Enamoré' y 'Acróstico' Youtube Shakira: 'Shakira - Me Enamoré (Official Video)' / 'Shakira - Acróstico (Official Video)' (Youtube Shakira: 'Shakira - Me Enamoré (Official Video)' / 'Shakira - Acróstico (Official Video)')