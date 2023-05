Evergreen: el juego de mesa con el que tendrás un planeta verde

Además de habilidades sociales, los juegos de mesa pueden potenciar el cuidado por el planeta. En Evergreen cada jugador tendrá su propio planeta con diferentes ecosistemas para poblar con árboles según la estación.

El diseñador de Evergreen Hjalmar Hach, se inspiró en crear un juego con un ecosistema exuberante, donde las posiciones del Sol serán vitales para plantar las semillas y cultivar los árboles. Además, colocando otros elementos naturales como lagos para generar un hábitat más completa.

Crea tu propio ecosistema

Evergreen no solo inspira a las personas a ser más conscientes con el medioambiente, conociendo como crear ecosistemas. Los componentes del juego están desarrollados para ser lo más sostenibles posible, siguiendo la línea de su temática.

Eso no es todo, Evergreen se encuentra apoyando a Trees for The Futures, una organización humanitaria y sin fines de lucro que realiza la labor de capacitar a comunidades y familias de agricultores en 9 países de África.

Evergreen es un juego de estrategia abstracta con un rango de edad desde los 8 años y para jugar solo o hasta 4 jugadores, y de unos 45 minutos de duración por partida.

