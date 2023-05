El retraso de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom resultó clave para su éxito: el videojuego siempre estuvo listo

Imagen: Nintendo | La filtración de The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom ha puesto a Nintendo en alerta máxima dentro de Twitch. Pero a veces se equivoca.

En una reciente entrevista con The Washington Post, Eiji Aonuma, el productor de la serie The Legend of Zelda, reveló que el retraso del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fue una decisión crucial para garantizar la calidad y la ausencia de errores en el videojuego.

Aunque ya llevamos 10 días sumergidos en esta emocionante aventura en la consola Nintendo Switch, parece que el éxito del juego ha superado todas las expectativas. Nintendo confirmó que Tears of the Kingdom vendió 10 millones de copias en tan solo tres días, y gran parte de este logro se debe a la excelente acogida que ha tenido por parte de los jugadores.

Como explica 3D Juegos, una de las cosas que ha sorprendido a muchos es la notable ausencia de errores en el sistema de físicas y mecánicas de Tears of the Kingdom. Normalmente, es común encontrar diversos errores y bugs en títulos que involucran la interacción de múltiples elementos.

Sin embargo, en este nuevo título de la saga, casi todo en el mundo del videojuego se relaciona entre sí, lo que resulta sorprendente dada la escasez de errores en este aspecto.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NINTENDO

El videojuego estaba completo cuando anunciaron su retraso

En su entrevista, el productor Eiji Aonuma reveló la posible explicación detrás de este logro. Afirmó que el juego ya estaba completo en 2022, pero el equipo decidió tomar la decisión de retrasar su lanzamiento para pulir y perfeccionar la experiencia de juego.

Según Aonuma, el objetivo principal del cambio de fecha fue asegurarse de que el juego cumpliera al 100% con los estándares de calidad tanto del equipo de desarrollo como de Nintendo como compañía.

Durante aproximadamente un año completo, el equipo se dedicó a pulir y perfeccionar las físicas del juego. Este proceso no fue sencillo debido a la complejidad de Tears of the Kingdom, pero explica por qué el juego finalmente se lanzó en mayo de 2023 con un sistema de físicas e interacción con el entorno tan robusto y sin apenas errores.

En definitiva, el retraso anunciado en marzo de 2022 para Tears of the Kingdom resultó ser una decisión clave para lograr el éxito del juego y las millones de copias vendidas en sus primeros días es la prueba de ello.