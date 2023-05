“Fast & Furious 10″: acción al máximo y un Jason Momoa brillante

Esta nota podría contener spoilers. “Fast & Furious 10″ continúa la historia de Dominic Toretto (Vin Diesel) y su grupo de amigos fanáticos de los automóviles. Han pasado varios años desde la última entrega y el hijo de Dom ha crecido. Es un niño que admira a su padre y que, al igual que él, ama las tuercas. Dom vive en su casa junto a Letty, en un ambiente tranquilo, pero aún colaborando en misiones especiales con las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

Es justo en una nueva misión, a la que enviará a sus amigos, en la que descubre que un fantasma del pasado lo va a perseguir. Se trata de Dante Reyes (Jason Momoa), quien es nada más ni nada menos que hijo de Hernán Reyes, el villano principal de la quinta entrega de la saga. Reyes Jr., quiere que Toretto sufra y pague todo lo que el sufrió cuando su padre murió. Para Dante “la muerte no es suficiente”. Por supuesto perseguirá a Brian (hijo de Toretto), lo que llevará a que su hermano Jakob (John Cena) ayude a Dom para proteger a su sobrino.

Jason Momoa (Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros)

La película está cargada de efectos especiales, y aunque el guion principal puede no ser tan atractivo, Jason Momoa y su personaje se robaron la atención. El villano de esta película tiene un humor sarcástico, que roza en lo “creepy”. Un humor negro que lo asemeja a un Joker. Tendrás momentos de risa, sorpresa y temor, todo gracias a este brillante personaje. Aunque extrañamos la presencia de Hobbs (Dwayne Johnson), solo te diremos que no te levantes del asiento y te quedes para ver las escenas post créditos. Porque aunque se dijo que las películas de “Rápido y Furioso” serían diez, al parecer este no será el final.

La actriz Michelle Rodríguez entre los anfitriones de la alfombra roja de la película "Fast X" (“Rápidos y Furiosos X” ) en la Ciudad de México el lunes 15 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) AP (Berenice Bautista/AP)

Dos preguntas a: Vin Diesel

¿Cómo miras hacia atrás a toda la franquicia ahora?

Sabes, tengo la suerte que tengo de ser parte de esta franquicia y de ser uno de los narradores de una mitología que ha durado casi un cuarto de siglo.

¿Qué dirías que tiene de única?

Lo que es único de la franquicia Fast and the Furious es que nunca hubo fanáticos heredados. No había cómics, ni videojuegos, ni programas de televisión, ni remakes de películas, ni autores tolkienianos que nos dieran un modelo. Todos los fanáticos que alguna vez adoptaron esta saga como propia lo hicieron solo por los méritos de las películas que hemos creado.

Dos preguntas a: John Cena

¿Cómo se siente estar de vuelta en el universo Fast & Furious?

¡Se siente muy bien estar de vuelta! Es muy raro estar en una franquicia que ha durado más de 20 años. Este es un fenómeno global del que estoy muy feliz de ser parte.

¿Y dónde encontramos a Jakob Toretto?

¡Jakob viene al rescate aquí en Fast X! La familia Toretto ha sido atacada y Dom llama a su hermano pequeño para ayudar a protegerlos. Entonces, me convierto en el tutor de su hijo, Little B.