Qué está pasando legalmente con Jonathan Majors y por qué peligra su papel de Kang en Marvel: todo lo que se sabe

El futuro de Jonathan Majors en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) está en duda después de que el actor fuera acusado de presunta violencia doméstica y agresión.

Majors, quien recientemente interpretó a Kang the Conqueror en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, se enfrenta a graves cargos que plantean interrogantes sobre su participación en futuros proyectos de Disney y Marvel Studios.

Como recuerda Screen Rant, en marzo, Majors fue arrestado por cargos menores de agresión, estrangulamiento y acoso después de un altercado con su novia. Aunque la abogada de Majors, Priya Chaudhry, insiste en la inocencia del actor y confía en que la evidencia en video y los testimonios de los testigos lo exonerarán, esta situación ha generado un gran problema para el futuro del MCU, ya que su caso aún no ha sido resuelto.

El arresto inicial del actor tuvo lugar el 25 de marzo en Nueva York, bajo los mencionados cargos. Según la Policía de Nueva York, la víctima llamó al 911 y reportó haber sido agredida. La declaración policial también indica que la víctima sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello, y fue llevada a un hospital en condición estable.

Posteriormente, se reveló que varias presuntas víctimas adicionales estaban colaborando con la fiscalía de Manhattan en acusaciones adicionales de abuso.

Kang El Conquistador

Cómo ha afectado el caso a Jonathan Majors

Tras los cargos, Jonathan Majors fue retirado de campañas publicitarias del Ejército de los Estados Unidos y los Texas Rangers. Además, su empresa de gestión y representación de relaciones públicas decidió prescindir de sus servicios.

Aunque se presume la inocencia de Majors hasta que se demuestre su culpabilidad, el hecho de que su representación lo haya abandonado refleja una falta de confianza en su defensa. Incluso si es declarado inocente, las acusaciones ya han tenido graves consecuencias en su carrera, y si es encontrado culpable, las sanciones penales podrían ser aún más perjudiciales.

La abogada de Majors afirma rotundamente la inocencia del actor y argumenta que es víctima de un altercado con una mujer que conoce. Chaudhry señala que los cargos contra su cliente son un ejemplo de discriminación racial por parte del sistema de justicia de Nueva York, resaltando un doble rasero en el trato a su cliente debido a su raza y contextura física.

Mensajes como prueba

Después de su arresto, Chaudhry compartió mensajes de texto con TMZ en los que la presunta víctima se disculpaba con Majors por haberlo involucrado en esta situación y afirmaba que “no permitiría que nada le sucediera”.

Caso Jonathan Majors

Estos mensajes de texto parecen desviar la culpa de Jonathan Majors, aunque también reconocen implícitamente que ocurrió un altercado violento, lo que dificultará que el actor descarte por completo los cargos en la corte.

Aunque The Avengers: Kang Dynasty (2025) está aún a un par de años de distancia, la segunda temporada de Loki es una preocupación más inmediata para Marvel Studios. El papel de Majors como Kang, cuya variante de Victor Timely fue presentada en la escena post-créditos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, podría tener un papel importante en la serie.

Curiosamente, Marvel Studios retrasó el estreno del programa para el 6 de octubre. Los motivos de este retraso no han sido clarificados oficialmente, pero podría ser una medida para evitar cualquier superposición con los procedimientos legales de Majors o simplemente un ajuste en el calendario de lanzamientos de Disney+.