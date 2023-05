Estas son las cinco películas de superhéroes favoritas de James Gunn

Se han revelado las cinco películas de cómics favoritas de James Gunn, la mente detrás de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, y su lista deja fuera el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas e inglés) e incluye dos opciones sorprendentes.

Como recuerda Screen Rant, Gunn tiene bastante experiencia en el medio de las películas de cómics, ya que dirigió una trilogía de Guardianes de la Galaxia para Marvel Studios y dirigió The Suicide Squad para DC. Actualment,es también el responsable de la parte creativa del nuevo Universo DC , con un plan de 10 años en marcha.

Hablando con GQ, James Gunn reveló que sus cinco películas favoritas de cómics son Deadpool, Oldboy, A History of Violence, Superman (1978) y Spider-Man: Into the Spider-Verse, de menos a más favoritas.

La lista de Gunn no contiene una película de MCU, pero incluye dos películas de Marvel. El director dijo que Iron Man y Spider-Man: Homecoming casi están en la lista, mostrando cuáles podrían ser sus películas favoritas de MCU.

Tiene sentido que elija Oldboy y A History of Violence

La inclusión de Oldboy y A History of Violence en las cinco mejores películas de cómics del director tiene sentido, ya que ambas películas presentaron un uso bastante ingenioso de las escenas de acción, algo que Gunn se esfuerza por lograr.

La acción innovadora de Oldboy inspiró a Gunn para Guardians of the Galaxy Vol. 3 haciendo una pelea de pasillo como la película coreana y el ingenioso uso de la cámara por parte de David Cronenberg para contar la historia de la acción de A History of Violence se ha quedado con el director.

Las dos películas también escapan de la burbuja de los superhéroes, mostrando la versatilidad de Gunn en sus preferencias. En el lado de Marvel de la lista, la inclusión de Deadpool simplemente tiene sentido, ya que el trabajo de superhéroes de Gunn se desvía hacia las mismas influencias inventivas de comedia/acción de la película de Reynolds. Spider-Man: Into the Spider-Verse encabeza la lista de Gunn, y la película es lo más parecido a un cómic vivo que existe.