Marvel: Fotos del rodaje de Capitán América 4 revelan el nuevo traje azul de Sam Wilson

Anthony Mackie (Sam Wilson) usa el nuevo traje azul del Capitán América en las fotos del set de Captain America: New World Order, filtradas en Internet y las redes sociales.

Como recuerda un informe de Screen Rant, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) pasó el manto de Capitán América a Sam Wilson al final de Avengers: Endgame, pero no fue hasta el final de The Falcon and the Winter Soldier que realmente obtuvo su versión del traje y aceptó el título.

Captain America: New World Order marcará la primera vez que el Capitán América de Sam Wilson regrese y use el súper traje nuevamente. Gracias a algunas fotos nuevas del set de Capitán América 4 tomadas por Christopher Oquendo y compartidas en Twitter, se ha confirmado que Sam Wilson tiene un nuevo traje de Capitán América para la película de la Fase 5 del MCU.

El primer vistazo al nuevo traje de Sam Wilson en Captain America: New World Order solo muestra un vistazo del diseño. La sección superior del traje principal y su esquema de color principalmente azul se pueden ver antes de que algo bloquee el resto. Con la filmación continua en la película de la Fase 5, existe la posibilidad de que aparezcan más fotos del set de Capitán América 4 que brinden una mejor visión del nuevo disfraz.

Captain America: New World Order

Un rediseño rotundo

Marvel Studios ha entregado un rediseño bastante considerable para el traje de Capitán América de Sam Wilson para Capitán América 4, pautada para el 3 de mayo de 2024.

La mayor diferencia que se puede apreciar es un cambio en el color primario del torso. El traje de Capitán América original de Sam en The Falcon and the Winter Soldier usaba el blanco como color principal alrededor del cuello, los hombros y los bíceps, similar a cómo los cómics diseñaron su apariencia.

SIN SPOILERS: ha terminado The Falcon and The Winter Soldier y aquí les compartimos nuestra opinión sobre esta aventura de tono inesperado.

Todo el blanco del área del pecho ahora se ha eliminado a favor de un diseño completamente azul que hace que el traje de Sam se parezca mucho más a los diversos trajes de Capitán América de Steve Rogers. Además, una de las otras formas notables en que el nuevo traje de Capitán América de Sam es diferente del original es con el cuello y los lentes.