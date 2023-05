Zelda aparece en un cosplay clásico que te deslumbrará con su dulzura

The Legend of Zelda Skyward Sword Videojuegos

Con el exitoso lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, son varias las personas que han homenajeado al videojuego de Nintendo a través del cosplay.

Sin embargo, una modelo prefirió irse por lo clásico, por una edición previa de un juego de la franquicia.

Su nombre es Kate Gray y con más de 111 mil seguidores en Instagram se convierte en una de las más populares de Estados Unidos.

Oriunda de Sacramento y con 24 años de edad, Kate Gray se define como “fanática de la fantasía, la ciencia ficción y los superhéroes”. De allí a que en su cuenta aparezca vestida de diversas figuras de los cómics.

Podemos verla como Rogue, Black Cat, Black Widow, Scarlet Witch, Batgirl, Rey Skywalker y muchos otros personajes más. En total cuenta con 920 publicaciones.

Recientemente encarnó a Zelda en un cosplay, pero no de Tears of the Kingdom, sino de un videojuego anterior, Skyward Sword.

Kate Gray con su cosplay de Zelda en Skyward Sword

Lanzado en 2011, The Legend of Zelda Skyward Sword está disponible para Wii y Nintendo Switch, vendiéndose más de 3.4 millones de unidades.

Los eventos de Skyward Sword ocurren antes que los de Ocarina of Time, y sirven para establecer elementos destacados de Zelda, como la Espada Maestra y la Trifuerza.

Kate Gray se disfraza de Zelda con un aspecto adorable, que incluye su cabello rubio, dos coletas, las orejas puntiagudas y un vestido rosa con elementos del videojuego.

La publicación ha superado los 1.570 Me Gusta, y en ascenso.

“¿Hay alguna sensación mejor que empezar un videojuego que te haya emocionado?”, escribió la modelo en su red social. “Recuerdo cuando recibí Skyward Sword para Navidad hace más de una década y me quedé despierta hasta las 3:00 de la mañana, jugando”.

“Mis padres normalmente me habrían dicho que me fuera a dormir, pero estaban tan contentos de que me gustara mi regalo ¡que me dejaron seguir jugando!”, recordó Kate Gray en su post.

¿Qué opinas sobre su labor, sobre los elementos del cosplay? Déjalo saber con comentarios en nuestras redes sociales.