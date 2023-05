Tom Hanks cree en la revolución de la inteligencia artificial en la industria del cine: “Podré actuar después de morir”

La inteligencia artificial (IA) ha llegado para quedarse y su impacto en la industria del cine es innegable. Con herramientas como ChatGPT o DALL-E ganando popularidad, Hollywood ya está explorando el potencial de los algoritmos para crear historias nunca antes vistas en la pantalla grande. Tom Hanks lo sabe.

Sin embargo, esta tendencia no está exenta de controversia. La reciente huelga de guionistas ha estallado debido a la creciente preocupación sobre las consecuencias de esta poderosa tecnología. A pesar de ello, Hanks ve un lado positivo en esta situación, ya que cree que la IA le permitirá perdurar y actuar en el cine incluso después de su fallecimiento.

En una reciente entrevista en The Adam Buxton Podcast y citada en Vandal, Tom Hanks reveló que la IA es el tema candente en todas las discusiones de Hollywood. Pero a diferencia de las películas de ciencia ficción, Hanks argumenta que el impacto de la IA no se limitará al futuro lejano.

Hanks actuará incluso después de su muerte

Según el actor de “Salvar al soldado Ryan”, la IA se ha convertido en el foco de atención de los grandes estudios y gremios de la industria del cine: “En todos los gremios, agencias y bufetes de abogados se están debatiendo las implicaciones legales de mi cara, mi voz y la de todos los demás como propiedad intelectual”.

“Si quisiera, podría protagonizar una serie de siete películas en las que aparentaría tener 32 años desde ahora hasta el día del juicio final”, comentó Hanks.

Tom Hanks sufre diabetes por toda la basura que he comido. Foto: referencial.

Aunque reconoce los peligros de los deepfakes y su potencial para ser utilizados de manera irresponsable, citando el caso de Emma Watson en videos sexuales, el actor está convencido de que en el futuro no habrá nada que pueda distinguir sus creaciones generadas por IA de la realidad.

“Más allá de saber si he sido creado por IA o mediante un deepfake, no habrá nada más que un cierto nivel de calidad real que indique que no soy yo y solo yo”, enfatizó Hanks.

Aunque estos productos podrían comercializarse y ayudarle a perdurar en el futuro, actuando en películas incluso después de su muerte, el actor señaló que cualquier persona podrá recrearse a sí misma a cualquier edad gracias a la IA: “Podría ser atropellado por un autobús mañana, pero mis actuaciones podrían continuar y continuar”.