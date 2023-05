The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: esta web te enseña a construir robots, trenes, máquinas de tortura y mucho más

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha cautivado a los jugadores con su mecánica revolucionaria que permite combinar objetos de formas inimaginables. La última entrega de la famosa franquicia de Nintendo ha generado un gran revuelo y una comunidad de fanáticos ávidos de explorar todas las opciones creativas que el videojuego ofrece.

Desde su lanzamiento el 12 de mayo, Tears of the Kingdom se ha convertido en el centro de atención de los jugadores de Nintendo Switch. La espera por esta secuela ha valido la pena, ya que ha superado las expectativas en términos de escenarios, jugabilidad y aventura. Sin embargo, hay un elemento en particular que ha dejado a todos boquiabiertos: la capacidad de unir objetos.

Como explica Computer Hoy, esta innovadora mecánica ha sido un desafío para los desarrolladores, pero ha permitido a los jugadores dar rienda suelta a su imaginación. En Tears of the Kingdom, prácticamente cualquier elemento que encuentres en el entorno puede ser utilizado y combinado para crear algo nuevo. El único límite es tu propia creatividad.

Robots, trenes y máquinas de tortura

Para aquellos que necesitan inspiración o buscan ampliar sus habilidades constructivas, ha surgido una web llamada ZeldaBuilds.gg. Este sitio recopila y exhibe las construcciones más sorprendentes y originales creadas por los jugadores de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Al acceder a ZeldaBuilds.gg, te encontrarás con una amplia variedad de creaciones asombrosas, que van desde robots y armas hasta máquinas de tortura. Los usuarios han logrado replicar el icónico caballo de Troya e incluso han construido bicicletas voladoras. Si prefieres las armas, también encontrarás ejemplos de tanques completamente hechos desde cero.

Incluso la tortura tiene su espacio en el mundo de Tears of the Kingdom, aunque de una manera menos grotesca. Algunos jugadores han recreado máquinas inspiradas en los métodos de la Inquisición española para enfrentarse a los Koroks. Solo necesitaron imaginación.