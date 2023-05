Piccolo contra los influencers: actor de doblaje de Dragon Ball critica elección de voces en Spider-Man Across the Spider-Verse

Spider-Man Across the Spider-Verse se estrena en junio y en Latinoamérica la producción ultima detalles sobre el doblaje. Varios influencers han sido escogidos para dar voces a las variantes del arácnido, pero no todos están contentos: el actor que encarna a Piccolo en Dragon Ball lo critica.

El mexicano Carlos Segundo, que da vida a la voz en español latino de Piccolo, habló acerca del tema con el youtuber PipePunk.

“Mira, así, a boca de jarro: a ustedes los llaman por sus seguidores, no por su talento”, afirmó Segundo, en un corto compartido en Twitter. “Los llaman por la publicidad gratuita. Ese es el punto. Es un movimiento mercadológico, sin menospreciar lo que hacen ustedes”.

La producción latinoamericana de Sony Pictures llamó a varias figuras de las redes sociales para doblar a variantes de Spider-Man. Desde Venezuela hasta México, son varios los países de procedencia de los influencers.

Esto genera malestar entre los profesionales del doblaje, ya que consideran relegada su labor por temas de mercadeo, tal y como lo señaló Segundo.

La enorme trayectoria de Carlos Segundo, más allá de Piccolo

Nacido en México en 1956, Carlos Segundo Bravo de la Peña (tal su nombre real) es uno de los más respetados actores de voz en el continente.

Personajes como Piccolo en Dragon Ball, Woody en Toy Story, Alf, Severus Snape en Harry Potter, Goofy, Darth Maul en Star Wars y James Bond, entre muchísimos otros, contaron con sus cuerdas vocales para cobrar vida en español.

También participó en el doblaje de videojuegos como Gears of War (Damon Baird) y Halo 3 (Almirante Lord Terrence Hood).

¿Cuándo llega Spider-Man Across the Spider-Verse?

Spider-Man Across the Spider-Verse es la segunda entrega de la saga del universo arácnido, y contará con las voces en inglés de Shameik Moore como Miles Morales, Hailee Steinfeld como Ghost-Spider y Oscar Isaac como Miguel O’Hara, entre otros.

La dirección corre a cargo de Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers, con la producción de Marvel Entertainment y Sony Pictures.

Llegará a los cines de Estados Unidos y el resto del mundo el próximo 2 de junio.