¿Emma Stone será la próxima Sue Storm en los 4 Fantásticos? Esto es todo lo que sabemos

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) tiene en los 4 Fantásticos una herramienta de lanzamiento exitoso para sus producciones futuras. La película debería salir, si no hay inconvenientes en el medio, en noviembre del 2024, por lo que en los próximos meses debería iniciar el rodaje.

Hay un enorme hermetismo sobre los actores que integrarán el cast principal del largometraje. Y aunque John Krasinski ya debutó como Mr. Fantástico en la cinta de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ni siquiera el ex de The Office tiene su lugar asegurado en el filme.

Una danza de nombres rodea los rumores y supuestos. Y uno que se ha conocido recientemente es el de Emma Stone, para interpretar el papel de Sue Storm.

La información que da a conocer Discussing Film es que Marvel Studios le ofreció a Emma el papel protagónico. Sin embargo, en principio este habría sido rechazado al no llegar a un acuerdo por el salario que exige la actriz estadounidense, de 34 años.

Emma Stone ya trabajó para el universo de Marvel, pero en la parte desarrollada por Sony. La actriz fue Gwen Stacy en ‘The Amazing Spiderman’, la del Peter Parker de Andrew Garfield.

Sue Storm en Marvel

Sue Storm, también conocida como la Mujer Invisible, es miembro fundador de los 4 Fantásticos. Creada por el escritor Stan Lee y el dibujante Jack Kirby, Sue Storm hizo su primera aparición en “The Fantastic Four” #1 en noviembre de 1961.

Posee el poder de la invisibilidad y la capacidad de generar campos de fuerza, lo que le permite protegerse a sí misma y a otros de daños físicos. Con el tiempo, también desarrolla la capacidad de proyectar rayos de energía psiónica, que pueden usarse tanto para atacar como para manipular objetos a distancia.

Además de sus habilidades sobrehumanas, Sue Storm es reconocida por su papel como líder y mediadora del equipo de los 4 Fantásticos. Es una figura de equilibrio y sabiduría en el grupo, y a menudo actúa como la voz de la razón en momentos de conflicto.