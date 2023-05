Jujutsu Kaisen se vuelve real con este impresionante cosplay de Maki Zenin

América Latina es un mercado que ama el anime, el manga y el cosplay. Pero, para ser francos la gran mayoría de los otakus vive obsesionados con franquicias como Dragon Ball, Naruto, One Piece y más recientemente Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer. Jujutsu Kaisen no ocupa un lugar tan prominente en el radar local.

Es por ello que muchos quedamos sorprendidos hace pocos días cuando se revelaron las cifras finales de ventas de mangas en Japón, donde la obra de Akira Toriyama en realidad se mostró bastante abajo en el ranking.

Mientras que otras obras, que no son tan populares de este lado del continente, allá ocupan las más altas posiciones en las listas de ventas.

Donde Jujutsu Kaisen es, hoy por hoy, el manga más vendido de todo Japón, y por lo mismo en automático es considerado como uno de los más populares del planeta entero por sus millones de copias vendidas.

Bajo tal contexto podemos dimensionar con mayor consistencia la escena que se vive actualmente entre la comunidad de amantes del cosplay.

Donde esta franquicia, particularmente a partir de su adaptación al anime, se ha vuelto cada vez más famosa siendo objeto de varios tributos. Como el caso que compartimos hoy.

Jujutsu Kaisen recibe un genial tributo en honor a Maki Zenin

Dentro de todo el reparto de personajes con los que cuenta la saga de Jujutsu Kaisen sin lugar a dudas Maki Zenin se ha convertido en una de las consentidas y más admiradas.

Esta poderosa Hechicera nació sin la habilidad de controlar y usar la energía maldita, por lo que fue despreciada y alienada inmediatamente por parte de su clan, lo que marca de facto cuáles son los matices esenciales de ella.

Maki debido a esta situación se impulsó a esforzarse mucho más para convertirse en alguien mucho más fuerte para demostrarle a su familia de una vez por todas que puede superar a todos sin dominar la técnica innata.

Imagen: Reddit El manga más leído del año pasado, Jujutsu Kaisen, recibe un impresionante tributo cosplay en honor al personaje de Maki Zenin.

Dicha circunstancia ha cimentado las raíces de un considerable grupo de fans que admira por completo a este personaje al grado de la casi devoción.

Bajo tal contexto en Reddit acaba de viralizarse una sesión de cosplay montada por la artista conocida como Kerocchi, en donde la vemos en la piel de Maki Zenin en una serie de retratos gallardos que derrochan elegancia por donde se le mire.

Aquí les compartimos un par de imágenes, ya que por la naturaleza del perfil de la artista la red social exige comprobar la mayoría de edad de cualquiera que desee ver el resto de sus imágenes.