Bard, el sistema de Inteligencia Artificial de Google, se está posicionando como uno de los más populares en lo que va de 2023. Aunque aún se encuentra lejos del chatbot de OpenAI, ChatGPT, tiene varios elementos a su favor.

Destaca en la calidad de las respuestas, ya que se vincula directamente con el banco de datos de Google y con Internet, mientras que ChatGPT (en GPT-3) trabaja con datos hasta 2021.

Además, gana por su enlace con herramientas como Google Docs.

No obstante, ChatGPT es un chatbot menos “académico”, por así decirlo, con una mayor capacidad conversacional, mientras que Bard muestra incluso las fuentes al final de la consulta, lo que lo hace académicamente más certero.

Los mejores videojuegos en lo que va de 2023 y cuál es el favorito para ganar el GOTY, según Google Bard

Probamos recientemente Google Bard, consultándole sobre los mejores videojuegos en lo que va de 2023, y cuál de ellos podría ganar el GOTY de este año.

“Los mejores videojuegos de 2023 aún están en proceso de lanzamiento, por lo que es difícil decir cuál sería el mejor”, apunta Bard. Para la Inteligencia Artificial de Google, los juegos más populares hasta ahora son:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Tears of the Kingdom. Star Wars Jedi: Survivor.

Survivor. Dredge.

Laya’s Horizon.

Resident Evil 4 Remake.

Remake. Tchia.

Dead Space.

Space. Fire Emblem: Engage.

“Estos juegos ofrecen algo para todos, ya seas fanático de la acción, la aventura, los juegos de rol o los juegos de rompecabezas”, considera Google Bard. “Si estás buscando un nuevo juego para jugar, asegúrate de ver uno de estos títulos aclamados por la crítica. No te decepcionarás”.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo

Cuando le preguntamos sobre cuál de ellos es el gran favorito para ganar el GOTY 2023 (Game of the Year, Juego del Año), destacó a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

“Es difícil decir qué juego será el mejor de 2023, ya que todos son juegos excelentes”, indicó la IA de Google. “Sin embargo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es el favorito actual, ya que ha ganado numerosos premios y ha sido elogiado tanto por críticos como por jugadores”.

¿Estás de acuerdo con Google Bard?