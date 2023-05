Zelda y Link llegan a la vida real en este fantástico cosplay doble de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Es emocionante ver cómo el lanzamiento del nuevo videojuego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha inspirado a muchos jugadores a crear cosplays basados en la franquicia, incluso haciendo interpretaciones en conjunto.

Tears of the Kingdom se lanzó el reciente 12 de mayo y a punta a romper todos los récords de ventas. Ha vendido más de 10 millones de copias en sus primeros tres días a disposición, lo que lo convierte en el lanzamiento más exitoso de la mítica franquicia.

Mientras Nintendo presencia el éxito del juego, algunos fans de Zelda se han unido a la fiebre del estreno del título y han compartido en Internet y las redes sociales algunos disfrances de los principales personajes de la franquicia.

El cosplay doble de Zelda y Link

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de E Games News, entre los mejores cosplays destacan el de Paride y Lulu, quienes se han disfrazado como Link y Zelda, respectivamente.

“Finalmente salió The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y ya vimos la variedad de cosas divertidas que puedes hacer con las nuevas mecánicas de este fantástico juego. Esperamos que estés disfrutando el juego y disfrutes de nuestra primera foto de esta hermosa pareja”, escribió Paride.

Paride está acompañado por Lulu Lottie, una cosplayer que también ha estado compartiendo sus transformaciones durante varios años, abarcando personajes de videojuegos, anime y manga. Ambos rinden homenaje en esta imagen a los principales personajes de The Legend of Zelda.

De forma impresionante, los cosplayers igualan los atuendos de Zelda y Link e incluso lograron recrear a la perfección sus looks de cabello. Además, se aprecia claramente el esfuerzo en los detalles como las marcas en la piel del guerrero y las orejas de ambos personajes.