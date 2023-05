The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se vuelve real con este cosplay de Prunia / Purah

Imagen: Nintendo | La artista del cosplay Layze Michelle nos comparte su sesión en honor a Prunia y Purah por el arribo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nintendo ha vivido unos intensos días de locura con el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Pero ahora pasa toda la turbulencia después de la tormenta y llega el momento de disfrutar de todas las partes gratas y divertidas que trae consigo un lanzamiento, como los tributos en cosplay.

Hace algunos días vimos a la compañía en alerta máxima por la filtración de su juego semanas antes de su fecha de lanzamiento oficial. Detonando toneladas de filtraciones y adelantos no deseados que pusieron en alta tensión a la comunidad de fans.

Por fortuna se llegó la fecha de lanzamiento oficial y quienes apartaron su copia del juego tuvieron finalmente la oportunidad de probarlo de forma directa para comprobar que se trata no sólo de uno de los mejores títulos de esta generación.

Sino que en realidad estaríamos ante uno de los mejores juegos de toda la saga de The Legend of Zelda y luce incluso como un serio contendiente a equipararse contra Ocarina of Time en el Olimpo de los mejore videojuegos de toda la historia.

Bajo tal nivel de impresión colectiva es más que comprensible que distintas comunidades de fans comiencen a manifestar su afecto por la trama y los personajes. Ese, en cierto modo es el caso que hoy les compartimos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom recibe un tributo retro en cosplay con Prunia-Purah

Para hablar de nuestra sesión de cosplay del día de hoy tenemos que brindar antes un poco de contexto. Existe en el arco actual de la saga un personaje llamado Purah.

Ella es una Sheikah que puede ser encontrada en la Aldea Hatelia, en el laboratorio de Hatelia, donde experimenta con tecnología Sheikah con su asistente Symon. Tiene una apariencia joven, pero en realidad es la hermana mayor de Impa.

Imagen: Nintendo | La artista del cosplay Layze Michelle nos comparte su sesión en honor a Prunia y Purah por el arribo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Su primera aparición y en donde todo mundo se enganchó con ella fue en Breath of the Wild, pero ahora en Tears of the Kingdom ha vuelto con un nuevo diseño de personaje.

Sin embargo, lo curioso aquí es que Purah es su nombre en la versión en inglés del juego, pero para la adaptación al español su nombre fue adaptado a Prunia.

Es así como la artista del cosplay Layze Michelle ha aprovechado el lanzamiento del juego nuevo para la Nintendo Switch, celebrando el estreno con fotos de esta sesión cosplay de Prunia en donde la vemos con su look del juego pasado: