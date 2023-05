Star Wars: Cosplay de la princesa Leia le da a la heroína el sable de luz púrpura de Mace Windu

La princesa Leia se une a Mace Windu como una Jedi que tiene un sable de luz púrpura en un increíble cosplay de Star Wars, viralizado en Internet y las redes sociales.

Si bien el personaje de Star Wars de Samuel L. Jackson no es el único Jedi con un sable de luz púrpura , es difícil no asociar la hoja púrpura con Windu. Y como recuerda Screen Rant, en el canon de Star Wars de Disney, Leia tenía un sable de luz azul, como se revela en Star Wars: The Rise of Skywalker.

Ahora, la cosplayer Just Steph (@dark_sidecosplay) imagina a una Jedi Leia con un sable de luz púrpura, combinando el peinado del personaje de A New Hope con una versión gris del vestido senatorial característico de Leia.

El cosplayer describe esta versión de Leia como “Leia oscura”, lo que plantea la pregunta de cómo habría sido la galaxia de Star Wars si Leia hubiera caído en el Lado Oscuro. Es difícil imaginar una Sith Leia Organa, pero una Jedi Leia moralmente gris podría haber sido muy interesante.

¿Leia era Jedi?

El giro de “Leia es la hermana de Luke” de Return of the Jedi fue una de las muchas adiciones de último minuto y las principales reconversiones realizadas durante la trilogía original de Star Wars.

Si bien Yoda mencionó a “otra” persona que podría derrotar a Darth Vader y al Emperador en The Empire Strikes Back, se suponía que esa línea no era sobre Leia, pero de todo ello se originó la importancia del personaje.

El canon de Star Wars de Disney volvió a mostrar a Leia Organa en Star Wars: The Force Awakens, trayendo de vuelta a Carrie Fisher como la ahora General Organa. The Rise of Skywalker, que se filmó después del fallecimiento de Fisher, tuvo una breve pero significativa secuencia de flashback que muestra el entrenamiento con el sable de luz de Leia con Luke.

Leia rechazó la oferta de Luke de convertirse en Jedi, algo que Star Wars no debería necesariamente retomar. Dicho esto, al igual que Ahsoka técnicamente no es una Jedi, Leia puede haber tenido algunas aventuras similares a las de un Jedi entre El retorno del Jedi y la trilogía secuela, similar a lo que imagina este cosplay.