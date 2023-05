Dragon Ball x Johnny Bravo: un crossover épico sale a la luz, tras pasar varios años perdido

A finales de la década de los 90 y principios de la del 2000, un rubio con peinado altísimo, lentes oscuros y músculos enormes era la sensación de Cartoon Network. Su nombre: Johnny Bravo. En algún momento contó con un show de entrevistas, del que emergió recientemente un episodio perdido… un crossover con Dragon Ball.

Si nos atenemos a la realidad, el episodio no estaba perdido: se encuentra, como muchos otros, en línea en el Internet Archive.

Johnny Bravo Cartoon Network

Pero pocos recordaban sobre su existencia, hasta que en redes sociales fue difundido en mayo. Entre los comentarios de los fans resaltan: “¡El episodio me hizo reír a carcajadas! Me llevó de vuelta a los viejos tiempos”, o “Casi pensé que se había perdido para siempre, aparentemente no. Me alegro de que lo encuentren”.

¿De qué se trataba todo?

La historia del episodio perdido de Dragon Ball x Johnny Bravo

La serie de cortos se llamaba JBVO, y en ella Johnny Bravo se encontraba en un espacio de talk show. El capítulo perdido era el número 6, del 7 de mayo de 2000, con el nombre I’ve Been Practicing, o He estado practicando.

Con la voz en inglés de Jeff Bennett, el personaje de Cartoon Network leía las cartas de los fanáticos, que pedían la retransmisión de programas como Scooby Doo y Johnny Bravo.

En el episodio número 6, una joven llamada Jennifer le pidió al presentador su capítulo favorito de Dragon Ball Z, donde Goku y Freezer tenían la batalla final en Namekusei.

Aunque Johnny Bravo afirmó que no podía transmitir el capítulo completo, sí hizo un resumen, usando escenas aceleradas de la batalla.

Siempre es genial escuchar al personaje de Cartoon Network, pero más si lo hace hablando acerca de la serie favorita de muchos, Dragon Ball. ¿Qué piensas sobre ella? Te leemos en los comentarios en nuestras redes sociales.