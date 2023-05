Wonder Woman x Sailor Moon: La superheroína más poderosa nace en un explosivo cosplay

Wonder Woman x Sailor Moon Cosplay

No hay villano que pueda con una superheroína así: una modelo creó un cosplay que mezcla a Wonder Woman con Sailor Moon, y el resultado es impresionante.

Lisa Mancini es una espectacular modelo canadiense, cuya cuenta de Instagram supera los 178 mil seguidores. En más de 2.200 publicaciones explora el mundo del cómic y el animé, con disfraces y maquillaje extraordinarios.

Desde Harley Quinn a Campanita, pasando por Batwoman, una versión femenina de Homelander y Rogue, el trabajo de Mancini supera al de muchas de sus compañeras.

En el caso de Wonder Woman x Sailor Moon, publicó varias fotografías en distintas oportunidades, con miles de Me Gusta y cientos de comentarios. Utiliza elementos de Wonder Woman como el traje y las botas altas, con la particularidad de los colores de Serena Tsukino, blanco y azul.

De Serena también tiene el peinado y el color rubio, además de un escudo con una estrella y la luna.

Te dejamos más imágenes del cosplay protagonizado por Lisa Mancini.

Los orígenes de Wonder Woman y Sailor Moon

Wonder Woman 1984

El peso de Wonder Woman (Mujer Maravilla) en la historia del cómic es enorme. Creada por William Moulton Marston y HG Peter para DC Comics, su primera aparición ocurrió en 1941.

En series y películas ha sido interpretada por actrices como Cathy Lee Crosby, Lynda Carter, Gal Gadot y Kimberly Von Illberg. De todas, Carter y Gadot son las más importantes que la encarnaron.

Sailor Moon Eternal

Mientras que Serena Tsukino, Sailor Moon, es el personaje principal de la franquicia japonesa de ese mismo nombre. Su creador es Naoko Takeuchi, publicándola como manga en la editorial Kodansha en 1991.

Dio el salto al animé un año más tarde, con la dirección de Junichi Sato, Kunihiko Ikuhara y Takuya Igarashi para Toei Animation.

La idea de Lisa Mancini de mezclarlas es brillante, y da como para su propio relato. ¿Cuál sería?