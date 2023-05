Zelda: Tears of the Kingdom pone a Link a cantar clásicos de juegos pasados cuando cocina

Imagen: IGN | Fans descubren que Link en The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom se pone a cantar algunas tonadas clásicas de juegos anteriores.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se ha convertido en materia de obsesión para la comunidad gamer dueña de una Nintendo Switch durante las últimas horas. Acabamos de sobrevivir al primer fin de semana tras el lanzamiento de uno de los juegos más esperados de los últimos años.

Y, para sorpresa sólo de los incrédulos, el juego ha resultado ser una experiencia más que grata que para muchos ya califica como obra maestra. Es una hecho que el juego no decepciona a quienes han esperado todos estos años (a pesar de las filtraciones) y tiene mucha diversión por ofrecer.

Sin embargo, uno de los detalles más llamativos es, sin lugar a dudas, la cantidad brutal de guiños, alusiones y mensajes que los fans más devotos a esta saga encontrarán a lo largo de toda esta nueva aventura.

De hecho, durante los últimos días, redes sociales como Reddit o Twitter se han volcado de lleno a este título para convertirse en una fuente considerable de difusión de hallazgos entrañables en su mayoría.

En donde, sí, la historia de The Legend of Zelda: Tear of the Kingdom se muestra como algo memorable, pero todas las actividades paralelas y misiones secundarias están siendo tan tragas y divertidas como la trama principal.

Es bajo esta dinámica que se ha viralizado uno de los más interesante hallazgos recientes, que le hablará directo al corazón (y las nostalgia) de los gamers más entregados a esta franquicia.

El secreto de las canciones que canta Link cuando cocina en The Legend of Zelda: Tear of the Kingdom

Igual que en su juego anterior, el acto de cocinar para llenar de energía a tu personaje se mantiene como un elemento crucial para sobrevivir y avanzar en el juego. Este acto podía ser relativamente molesto en el título pasado, pero ahora se ha refinado para volverlo más grato.

Sin embargo, lo más interesante es que cada vez que Link cocina algo nos topamos con una divertida secuencia animada donde nuestro héroe asume el rol de chef por unos segundos mientras canta distintas tonadas.

El punto que ha volado la cabeza de los fans es que alguien ha recopilado varios video de estas secuencias subiendo el volumen para encontrar que nuestro héroe en realidad nos está regalando un recorrido por el pasado:

link now hums different iconic zelda songs while cooking in #TearsOfTheKingdom pic.twitter.com/MJpAsoEI0Q — TAHK0 ☕️ (@TAHK0) May 12, 2023

Link cada vez que cocina tararea canciones de juegos pasados de la franquicia, de modo que ahora en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom cada que nuestro héroe prepara algún platillo nos regala un concierto con algunas de las tonadas más legendarias de la saga.

Esta es sólo una muestra del nivel de detalle que tiene este genial juego.