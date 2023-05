Zelda: Tears of the Kingdom: Artista española celebra el lanzamiento del videojuego con este cosplay de Zelda

El reciente viernes 12 de mayo se lanzó el esperado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la nueva entrega de la mítica franquicia de Nintendo para la consola Nintendo Switch y por la que una artista española celebra con un impactante cosplay de la princesa de Hyrule.

Realizado por la talentosa AYU en honor al lanzamiento de Tears of the Kingdom, el cosplay ha capturado la esencia de este personaje icónico de la serie y nos muestra su interpretación en un entorno nevado, lo cual nos hace suponer que su cosplay está ambientado en la región de Hebra.

Como explica E Games News, la fotografía que AYU compartió en sus redes sociales fue tomada en Suecia hace algunos años y la había guardado en su archivo personal debido al impactante escenario que la rodeaba.

La cosplayer, quien se declara una ferviente seguidora de la franquicia, ha revelado sus planes de crear cosplays basados en otras versiones de Zelda a lo largo de este año. Por lo tanto, es probable que podamos disfrutar de más homenajes a la saga en los próximos meses.

El cosplay de Zelda

AYU lleva más de ocho años compartiendo su pasión por el cosplay a través de impresionantes fotografías. Curiosamente, en el de Zelda lleva el pelo corto, como el personaje en Tears of the Kingdom.

“¡Feliz lanzamiento de #TearsOfTheKingdom! Ten esta foto de Zelda de hace un par de años. ¡El paisaje en Suecia fue simplemente impresionante! Espero que estés disfrutando el juego, no puedo esperar para jugarlo yo misma. Estoy pensando en hacer cosplay de más versiones de Zelda jeje”, escribió la artista.

Es interesante destacar que la transformación de AYU en la Princesa Zelda se remonta al año 2019, lo que demuestra su larga y arraigada devoción por la serie The Legend of Zelda. Con su dedicación y habilidad artística, es posible que encontremos tributos no solo a Tears of the Kingdom, sino también a otras entregas de esta aclamada franquicia.