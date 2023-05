Marvel: Más de 10 actores se mencionan entre los rumores sobre el cast de Los Cuatro Fantásticos

Desde que en 2019 se anunció la próxima película de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios, se han venido rumorando algunos nombres de actores que formarían parte del elenco de este esperado largometraje, tras una larga ausencia del primer grupo de superhéroes en la pantalal grande.

Después de dos intentos anteriores de dar vida a la Primera Familia de Marvel en Fox, uno más malo que otro, la adquisición del estudio de cine por parte de Disney en 2019 significa que se reiniciará el equipo de superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Actualmente, Los Cuatro Fantásticos está programada para su lanzamiento el 14 de febrero de 2025, como parte de la Fase 6 del MCU. Matt Shakman (WandaVision) es el elegido para dirigir el filme después de que Jon Watts de Spider-Man: Homecoming dejara el proyecto en 2020.

Con la formación del equipo a la vuelta de la esquina, muchos se preguntan quién será elegido para estos codiciados roles. Screen Rant hizo una lista de algunos nombres que se mencionan.

¿Quién será Reed Richards?

Aunque la especulación inicial llevó a muchos a colocar a Adam Driver (Ben Solo en Star Wars) en el papel del villano de los Cuatro Fantásticos, Doctor Doom, las teorías recientes sugieren que en realidad podría desempeñar el papel del propio Reed Richards. De hecho, DanielRPK (a través de The Direct ) ha afirmado que Driver está en “conversaciones finales” para interpretar a Richards.

Adam Driver (Samir Hussein/WireImage vía Getty/Archivo)

Otro nombre que se menciona es el de Penn Badgley, quien interpreta a Joe Goldberg en la aclamada serie You de Netflix. Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz , se le preguntó a Badgley sobre los castings de fans que lo colocaban en el papel de Reed Richards de MCU, a lo que el actor respondió con un tono tímido: “No puedo revelar eso. Ni confirmar ni negar”.

Ryan Gosling y John Krasinski, este último quien ya encarnó a una variante de Richards en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, son los otros candidatos para el papel de Reed Richards.

John Krasinski como Reed Richards

¿Quién será Sue Storm?

Hasta cinco nombres de actrices se mencionan para el papel de Sue Storm, la aclamada Mujer Invisible: Emily Blunt, Margot Robbie, Mila Kunis, Jodie Corner y Rachel Brosnahan.

Si Krasinski fuera elegido como Reed Richards de MCU, Emily Blunt, su esposa en el mundo real, quizás sería la elección perfecta para interpretar a Sue, ya que la pareja finalmente termina casándose. Curiosamente, Blunt casi ha tenido un papel en el MCU anteriormente, ya que le ofrecieron el papel de Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, aunque lo rechazó.

Emily Blunt dijo: “Francamente, todo el mundo debería llevar zapatos bajos. No habría que usar tacones altos”. Foto: Getty Images

En el caso de Margot Robbie, se dice que ha estado en conversaciones para interpretar a Sue Storm, pero la actriz está muy vinculada con DC Studios por su trabajo como Harley Quinn... y con Barbie, aunque eso no viene al caso.

Con respecto a Mila Kunis, los rumores surgieron luego de que se filtraran fotos de una reunión con el director Shakman, aunque el fandom no le tiene mucha fe para el papel. Sobre Jodie Comer, se le preguntó por la posibilidad en el podcast Happy Sad Confused y dijo que, si bien no había escuchado nada, “nunca digas nunca”.

Finalmente, Rachel Brosnahan es la “tapada” para el papel de Sue y dicen que tiene muchas posibilidades. Brosnahan afirmó que no había escuchado nada de Marvel Studios, pero que está a punto de estar disponible ya que The Marvelous Mrs. Maisel está llegando a su fin.

En esta imagen difundida por Amazon Studios, Rachel Brosnahan en una escena de "The Marvelous Mrs. Maisel". Amazon Studios via AP

¿Quién será Johnny Storm?

La Antorcha Humana es uno de los favoritos del fandom de Los Cuatro Fantásticos y es por el que más presionan a Marvel, ya que esperan que hagan una buena elección de actor.

Los nombres que se rumorean son el de Paul Mescal, quien saltó a la fama como Connell Waldron en la miniserie Normal People. Mescal apareció más recientemente en The Lost Daughter junto a Olivia Colman y ha sido catalogado como un actor prometedor y brillante.

Paul Mescal (David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Aud)

También está la opción de Austin Butler, quien después de un papel protagónico como Elvis Presley en Elvis de Baz Luhrmann, que le valió una nominación al Premio de la Academia, se ha especulado que aparecerá como Johnny Storm en Fantastic Four.

Austin Butler posa para un retrato en el almuerzo de nominados de la 95a entrega de los Premios de la Academia el 13 de febrero de 2023 en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Butler está nominado al Oscar como mejor actor por la pelícu AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

¿Quién será Ben Grimm (La Mole)?

Ben Grimm, The Thing, La Cosa, La Mole. Como lo prefiera llamar, el más grande y fuerte integrante de Los Cuatro Fantásticos también será parte de la cinta, pero aún no hay nombres concretos entre los rumores como candidatos a interpretarlo. Muchos han sugerido el nombre de David Harbour, estrella de Stranger Things y quien ya trabajo con Marvel para Black Widow como Red Guardian.