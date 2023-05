Zelda: Tears of the Kindgom obtiene calificación casi perfecta en Metacritic

¡The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya casi está aquí! El videojuego más esperado de este 2023 se lanza este viernes, 12 de mayo, día en que los fans de la aclamada franquicia de Nintendo por fin podrán tenerlo en sus manos y unirse a la nueva aventura de Link en las llanuras de Hyrule.

Y en este día previo al lanzamiento de la secuela de Breath of the Wild, las calificaciones de los medios especializados y críticos de todo el mundo comenzaron a llegar, dándole un debut CASI perfecto a Tears of the Kingdom. Pero; ¿por qué decimos ‘casi perfecto’? Porque aunque los dieces comenzaron a llegar en manada, hay algunos nueves, e incluso calificaciones menores, que le quitaron al título la oportunidad de tener un debut perfecto.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom debutó en Metacritic con un score de 96/100, luego de 82 críticas, al momento de escribir esta nota. Hay que tomar en cuenta que esta calificación NO la da este conocido sitio web, sino que se trata de una compilación y promedio de las distintas reseñas que se van agregando, así que en las siguientes horas y/o días, el puntaje puede subir o bajar.

Hasta ahora, de las 82 críticas añadidas, 81 de ellas son catalogadas como “positivas”, mientras que sólo una es considerada “mixta”, lo que nos da un claro ejemplo de la gran aceptación que el título está teniendo entre medios y crítica.

Entre los medios internacionales que le dieron a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom un puntaje perfecto se encuentran IGN US y las ediciones de IGN de Brasil, España, Francia, Adria; además de PC Mag, The Washington Post, The Guardian, Dexerto, GameSpot, ComicBook, Telegraph, VGC, VG247, entre otros. Si hablamos de los medios en nuestro idioma podemos señalar a Atomix, Areajugones, Meristation y Nintenderos.

Entre 90 y 99 puntos hay varios medios de distintas partes del mundo, por ejemplo, GamesRadar y HobbyConsolas. También podemos encontrar calificaciones de menos de 90, como IGN Portugal y Eurogamer, que calificación al título con 80/100.

¿Y cuál es la única reseña mixta de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Esta llega de parte de Gfinity y la razón, en sus palabras, es la siguiente: “Si aún no has puesto un pie en el mundo abierto de Hyrule, Tears of the Kingdom es la mejor manera de experimentarlo, con suficiente terreno nuevo para mantener las cosas interesantes. Pero si no congeniamos con el lanzamiento de 2017, la historia por sí sola podría no valer la pena el segundo intento”.

¿Y qué pasa con IGN Latinoamérica? Nuestra reseña está en progreso, así que en cuanto la tengamos, la compartiremos con ustedes. ¡Manténganse pendientes!