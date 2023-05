Dragon Ball: Modelo española muestra su espectacular cosplay bodypaint de Freezer

Freezer es uno de los antagonistas principales y uno de los villanos más icónicos de la franquicia Dragon Ball, quien ha servido de inspiración para los cosplayers del mundo entero por su apariencia física.

Este un tirano intergaláctico y emperador del Ejército de la Patrulla Galáctica, una organización militar poderosa en el universo de Dragon Ball, es conocido por ser extremadamente cruel, despiadado y sediento de poder. Es un ser extraterrestre de la raza de los “Frieza”, conocidos por su habilidad para transformarse y aumentar su poder.

Freezer tiene un diseño distintivo y se caracteriza por su apariencia similar a la de un alienígena reptiliano. Tiene una piel pálida y brillante, ojos fríos y blancos, y una forma antropomórfica con una cola. Normalmente se le ve usando una armadura espacial con tonos morados y dorados, todos estos ingredientes que motivarían a cualquiera a hacer un cosplay.

En términos de poder, este villano es extremadamente fuerte y uno de los oponentes más formidables a los que se enfrentan los personajes principales de Dragon Ball. A lo largo de la serie, Freezer ha protagonizado algunas de las batallas más épicas y memorables contra los héroes de Dragon Ball, como Goku, Vegeta y Gohan.

Goku vs Freezer

La versión femenina de Freezer

Los fans de este manga - anime tendrán sentimientos encontrados al ver el magnífico cosplay bodypaint de Yaiza Pérez, modelo española con más de 28 mil seguidores en Instagram.

Al parecer, a la creadora de contenidos no le gusta Dragon Ball, pero su interpretación bajo esta versión femenina de Freezer merece toda la admiración. “A mí no me gusta Dragon Ball, pero tenía que hacerlo”, escribió.

Como podemos observar en la fotografía, la cosplayer iguala con pintura los colores de Freezer en su piel. Además, tiene el mismo color de ojos rojos que el villano y, de alguna forma, ha escondido su cabello para perfeccionar su cosplay.