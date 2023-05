Bloodborne: el remake del videojuego para PS5 está en desarrollo, según el creador de God of War

Lanzado en 2015 por From Software, todo parece indicar que el retorno de Bloodborne está muy cerca, y su destino es la PS5. El encargado de dar la campanada es David Scott Jaffe, creador de God of War y Twisted Metal: según dijo, se trabaja en un remake del videojuego.

Jaffe habló en su canal de YouTube, cuando un fanático le acotó un detalle sobre el popular título. La persona le dijo que al próximo PlayStation Showcase “le falta Bloodborne”.

La respuesta de Jaffe: “Oh claro, me encantó ese juego. No sé si es sólo un remaster, no sé si sólo saldrá para PC, pero sabemos que está en desarrollo. ¿Pero cuándo van a mostrarlo? No tengo idea”.

Las palabras del creador de God of War puedes escucharlas en este video, desde el minuto 53:20, y específicamente a partir del 1:10:44.

No existe más información, pero que lo haya dicho un peso pesado de la industria no deja de ser importante. Como señala el portal Noticias 3D, desde hace un tiempo sonaron rumores sobre una versión de Bloodborne para PC hecha por Japan Studios.

También se habló sobre la intención de Sony de encargar el desarrollo del videojuego, pero que por el mal resultado de Horizon Zero Dawn para PC lo canceló.

¿De qué trata Bloodborne?

Bloodborne se convirtió en uno de los juegos más populares de 2015. Su trama se enfoca en el Cazador, un personaje que va en busca de una cura para una enfermedad de transmisión sanguínea anormal.

El videojuego, lanzado para PlayStation 4, utiliza vista en tercera persona, interactuando con combate basado en armas y exploración. Ya para abril de 2015 había vendido más de un millón de copias.

Su desarrollador fue From Software, mientras que SCE Japan Studio se encargó de distribuirlo. El diseño lo realizó Kazuhiro Hamatani, con la dirección de Hidetaka Miyazaki y la producción de Teruyuki Toriyama.