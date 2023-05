Solo para fanáticos de Coldplay: los SSD de Kingston esconden una canción de la banda británica

Coldplay durante su presentación en el estadio El Campín de Bogotá Este show hace parte de la gira "Music of the Spheres World Tour". (Juan Pablo Pino)

Un investigador de seguridad ha hecho un descubrimiento inusual al encontrar la letra de una canción de Coldplay en el firmware de un SSD Kingston KC2000.

De acuerdo con Hard Zone, el firmware, que no es más que un software interno utilizado para la correcta gestión de un componente específico, despierta poco interés a la hora de buscar vulnerabilidades, en comparación con los procesadores que han sido objeto de mayor atención en los últimos años.

Nicholas Starke, un investigador de seguridad, se embarcó en la tarea de examinar la seguridad de los SSD de Kingston y se adentró en el firmware de la unidad KC2000 con el fin de detectar posibles problemas. Sin embargo, se topó con una sorpresa totalmente inesperada: la letra de una canción de Coldplay.

Ante este descubrimiento asombroso, Starke se puso en contacto con Bleeping Computer, un medio especializado en seguridad informática. Su intención era compartir este hallazgo inesperado dentro del firmware del SSD y discutir su significado.

Kingston

¿De cuál canción se trata?

Bleeping Computer no pudo arrojar luz sobre este descubrimiento. La única explicación que se les ocurrió fue que podría tratarse de “datos de muestra para pruebas”, pero no pueden confirmarlo. Hasta el momento, Kingston no ha realizado comentarios sobre este curioso hallazgo.

Específicamente, la letra de la canción “The Scientist” del grupo Coldplay fue encontrada en el archivo S2681103.bin del firmware del SSD. Al abrirlo con un editor hexadecimal, se pueden apreciar las líneas de la famosa canción.

El SSD Kingston KC2000 fue lanzado a principios de 2020 y se destaca por su “rendimiento mejorado en determinadas cargas de trabajo QD1″. La nota de lanzamiento no hace mención alguna a la presencia de la letra de Coldplay. Ahora surge la incógnita de si se trata de un hecho accidental o si realmente es un “easter egg” oculto en este SSD.