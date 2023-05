PRIMUS Gaming presenta soluciones homenaje a la saga Star Wars

PRIMUS, la marca hecha para Gamers y desarrollada por Gamers, se suma a la celebración global por el “May the 4th”, en el marco del mes de Star Wars, y presenta sus productos con diseño inspirado en The Mandalorian.

“El 4 de mayo es conocido como el Día de Star Wars por la similitud fonética en inglés que la frase emblemática de la saga “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”) tiene con “May the Fourth be with you” (“Que el 4 de mayo te acompañe”). Es un día muy especial que ha ganado popularidad a lo largo de los años, con un fuerte impulso desde el surgimiento de las redes sociales, que incluso ha derivado en diferentes eventos en el mundo. Además, muchos fanáticos festejan el día 25 de mayo, dado que en esa fecha, en el año 1977, se estrenó la primera película de la saga”, comentó Erika Merlo, Gerente de Territorio para el Cono Sur de PRIMUS.

“En PRIMUS Gaming queremos celebrar el mundo creado por George Lucas junto a todos los fanáticos de la mano de nuestros productos de la colección de personajes de Star Wars de Edición Limitada, los cuales tendrán descuentos de entre el 15% y 30%”.

Primus

En noviembre pasado, Primus anunció un acuerdo de licenciamiento con The Walt Disney Company para comercializar productos con diseños inspirados en personajes de Star Wars en Latinoamérica. Esta nueva colección de The Mandalorian incluye mouses, teclados, mousepads y audífonos, aptos para toda la familia, con diseños dinámicos y modernos que recrean personajes y universos que han cautivado a varias generaciones de admiradores.

Productos de la colección The Mandalorian

“El Mouse GLADIUS 12400T de Primus Gaming, con diseño coleccionable diseño inspirado en la colección The MandalorianTM, lleva la experiencia de juego a otro nivel gracias a que ofrece una sensibilidad excepcional que va desde apuntar con una precisión extrema de píxel hasta acelerar para maniobras vertiginosas sin interrumpir el juego”, destacó Erika Merlo.

“Gracias a los microinterruptores OMRON mecánicos, ofrece una respuesta ultrarrápida y gran rendimiento, con una vida útil especificada de 20 millones de pulsaciones en el botón derecho e izquierdo”.

Primus

El mouse GLADIUS 12400T cuenta con 10 botones programables que, gracias a la memoria integrada de 64K, le permite al usuario configurar sus comandos y macros favoritos en cada botón, y registrar perfiles distintos directamente en el mouse, para que siempre tenga listas sus tácticas de juego sin importar adonde vaya. Además, viene con 11 patrones de iluminación LED que permiten controlar la atmósfera de juego con un espectro RGB de 16,8 millones de colores.

Como parte de esta colección de edición limitada, Primus también lanzó el mousepad Arena XXL con diseño inspirado en The Mandalorian.

“Por su parte, el teclado mecánico de edición limitada BALLISTA 90T se destaca por crear un ambiente dinámico y vibrante gracias a sus 20 patrones distintos de iluminación, 8 efectos de luces preestablecidos, más 2 modos programables por el usuario”, comentó Erika Merlo. “Además, cuenta con tecnología anti-ghosting, que permite pulsar simultáneamente tantas teclas como se quiera, mientras que el avanzado interruptor mecánico rojo Primus, lineal y silencioso, permite liberar todo el poder de los videojuegos”.

Primus

Para los jugadores más avanzados, la asignación de macros para cualquier tecla del BALLISTA 90T permite simplificar largas y complejas secuencias para mejorar el performance a la hora de juego, lo que se complementa con 11 teclas multimedia de activación instantánea.

“Se suman a estos productos de colección los audífonos ARCUS210 TWS Gaming Earbuds, que ofrecen sonido envolvente de 360º, lo que garantiza máxima claridad y nitidez desde todos los ángulos. Asimismo, gracias a la avanzada tecnología Bluetooth® V5, permiten una conectividad más estable y mayor alcance de la señal”, informó Erika Merlo.

Primus

Estos audífonos de Primus son ideales para jugar videojuegos en el móvil, ya que cuentan con tecnología inalámbrica estéreo TWS, diseñada para la fluida reproducción de audio por ambos audífonos simultáneamente. “Con una latencia de solo 56ms, logran una transmisión estable con un retardo casi nulo para ofrecer ventaja competitiva al jugador profesional, mientras que una avanzada decodificación de doble anfitrión permite a los jugadores pasar de la música al modo de juego en forma instantánea”, explicó.

En lo que respecta a autonomía, el estilizado estuche de carga portátil con iluminación LED de los audífonos ARCUS210 es capaz de almacenar la energía necesaria para completar hasta 3.5 ciclos de carga.

“El último lanzamiento de la colección de Edición Limitada son los headsets ARCUS100T, dotados de potentes microparlantes de 50mm, de alta precisión, para impartir un sonido más nítido, equilibrado y con una impresionante acentuación de graves, por lo que son capaces de crear una atmósfera virtual mucho más cautivante e inmersiva durante el juego”, enfatizó Erika Merlo.

Primus

“Además, su diseño flotante basado en una banda elástica que modula automáticamente la tensión en el óptimo nivel, alivia la presión excesiva durante su uso, mientras que la diadema ajustable garantiza el calce perfecto y máxima comodidad para enfrentar intensas sesiones de juego. Las cápsulas con acolchado ultra suave de cuerina se pliegan 90 grados para facilitar su portabilidad”, señaló.

“Su micrófono omnidireccional, flexible y totalmente desmontable, permite ajustarlo en la posición exacta o quitarlo con facilidad cuando no se necesita, a la vez que los prácticos controles en línea siempre están al alcance para regular el volumen, así como para enmudecer el micrófono cuando el usuario no quiera que los demás los escuchen”, detalló la Gerente de Territorio para el Cono Sur de Primus.

Esta edición limitada, que se producirá por única vez, incluye de regalo un pin exclusivo de Grogu, stickers y tarjeta de autenticidad con el número de edición del producto.

El Mouse GLADIUS 12400T (modelo PMO-S202ML), tiene un precio sugerido para el usuario final de $34.990 clp, el del Mouse Pad Arena XXL (PMP-S15ML-XXL) es de $21.990 clp y el del M (PMP-S14ML-M) de $11.990 clp; mientras que el teclado Ballista 90T (PKS-S092ML) tiene un precio de $49.990 clp; los ARCUS210 Gaming Earbuds (PWH-S210MLEl) están a la venta a $54.990 clp; y los headset ARCUS100T (PHS-S101ML) a $36.990 clp.