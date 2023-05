Zelda: Tears of the Kingdom: Nintendo nunca consideró usar un Hyrule diferente, pero fue “desafiante renovarlo”

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Nintendo ha compartido una nueva entrevista con los desarrolladores de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, en la que se revela información relevante sobre el mundo de la franquicia, Hyrule.

Según el productor de Zelda, Eiji Aonuma, nunca consideraron usar un mundo diferente al de la primera entrega. Aunque The Legend of Zelda: Breath of the Wild tuvo su propia conclusión, el equipo comenzó a tener nuevas ideas que querían hacer realidad en esta secuela en el mismo mundo de Hyrule.

“No, en realidad no (usar un mundo diferente). Si bien el título anterior, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tuvo su propia conclusión, comenzamos a tener nuevas ideas que queríamos hacer realidad en esta versión ya realizada de Hyrule, por lo que nuestra dirección para hacer una secuela nunca ha cambiado”, expresó Aonuma, citado en Nintenderos.

Eiji Aonuma

El desafío de renovar Hyrule

Por su parte, el director de arte, Satoru Takizawa, explicó que implementar algo nuevo en el mismo mundo era en realidad más difícil que crear algo desde cero.

Aunque es el mismo mundo, querían asegurarse de que los jugadores lo experimenten con una nueva sensación de asombro. Para lograr esto, tuvieron que tomar un mundo que originalmente estaba compuesto por cosas diseñadas para encajar perfectamente y ponerle una nueva capa de sorpresas encima, diseñada desde una perspectiva diferente.

“Sentí profundamente que implementar algo nuevo en el mismo mundo era en realidad más difícil que crear algo desde cero. Y teníamos que hacerlo sin que dejase de ser familiar. ¡Aunque la última vez nos devanamos los sesos para ponerlo todo junto! (Risas) Por supuesto, desde el punto de vista del equipo de desarrollo, definitivamente es más divertido tener ideas para crear nuevas sorpresas, pero fue un proceso de desarrollo desafiante”.

Satoru Takizawa

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sale el 12 de mayo de 2023.