Dragon Ball: ¿Por qué se celebra el 9 de mayo como el Goku Day y el Día de Conmemoración del Rey Piccolo?

Cada 9 de mayo se celebra el Goku Day, una fiesta especial para los fanáticos de Dragon Ball donde se recuerdan las mejores escenas. Muchos homenajean no solo al protagonista, sino a los personajes de la saga.

Además, es el Día de Conmemoración del Rey Piccolo, que también tiene su espacio en el corazón de algunos seguidores.

Pero te preguntarás, ¿por qué el 9 de mayo se celebra el Goku Day?

Goku Dragon Ball

Tiene un elemento similar al del 4 de mayo y el Star Wars Day. Recordemos que los fanáticos de la Guerra de las Galaxias festejan ese día por la fecha en inglés, May the 4th, que en un juego de palabras lo relacionan con la expresión “May the Force be with you”, o “Que la Fuerza te acompañe”.

En el caso de Dragon Ball, el origen del 9 de mayo como el Goku Day es parecido, pero en japonés. Como bien explica el portal oficial de Dragon Ball, los nipones se refieren a mayo como el quinto mes, así que la expresión sería 5.9 (mayo – nueve), que se lee como Go Ku.

“Así, al combinar ambas cifras, tenemos el kanji japonés de Goku”, señala la página.

El Goku Day está registrado por la Asociación de Aniversarios de Japón.

Ya sabemos el origen del Goku Day, pero ¿por qué también celebra Piccolo?

Ahora vamos con el Día de Conmemoración del Rey Piccolo. El origen está directamente relacionado con el canon de Dragon Ball.

El Rey Piccolo proclama el 9 de mayo como su día Dragon Ball

Debemos remontarnos al manga creado por Akira Toriyama cuando, en un episodio, el Gran Rey Demonio Piccolo determina que el 9 de mayo será su día, por ser cuando asumió el Trono real.

Lo más turbio es que para celebrar la efeméride realiza un sorteo del número 1 al 43, correspondientes a las 43 zonas en la que se divide la Tierra en Dragon Ball.

El número que salga corresponderá a la zona que será destruida, “para deleitarse con las caras de sufrimiento de los humanos”, cuenta Vida Extra.