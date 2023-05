Nintendo se blinda contra emuladores de Switch, tras filtración de último juego de Zelda

Luego de sufrir un duro golpe tras la filtración de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo quiere blindarse. La empresa japonesa de videojuegos tomó acciones legales contra emuladores de Switch, frenando la difusión ilegal de sus productos.

Nintendo busca frenar específicamente Lockpick, un sistema que permite a los usuarios extraer claves únicas de juegos para Switch, según explica el portal especializado GBA Temp. Evidentemente, los ROM pueden ser utilizados luego para PC.

La compañía nipona mandó una carta de cese y desistimiento con el argumento de que Lockpick usa las claves infligiendo sus derechos de propiedad intelectual. Esto representa una violación del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) de Estados Unidos.

Una potencial violación de derechos de autor

Detrás de Lockpick está el equipo de desarrolladores de Skyline, que emitió una declaración a través de su discord.

Nintendo

“Con gran tristeza les traemos esta noticia. Nintendo ha emitido una queja de derechos de autor contra Lockpick que probablemente entrará en vigor este lunes, siendo Lockpick una parte fundamental para transferir legalmente claves de Switch”, apunta el equipo.

“Nintendo afirma que esto elude su protección contra copia (TPMs), y por lo tanto viola sus derechos de autor”, recalcan los desarrolladores. “Nos encontramos en una posición en la que estamos potencialmente violando sus derechos de autor, de continuar desarrollando nuestro proyecto, Skyline, mediante el dumping de claves de nuestros propios Switch”.

Golpe a Nintendo: filtrado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Para Nintendo, las últimas semanas han sido traumáticas, luego que ocurriera la filtración completa de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a poco para su lanzamiento oficial para la plataforma Switch.

El hecho ocurrió luego que algunas copias físicas del videojuego se entregaran antes de tiempo a diversos usuarios. Alguien se encargó de extraer los archivos digitales del título, compartiéndolos en la red.

El lanzamiento oficial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom será este viernes, 12 de mayo.