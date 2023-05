Marvel: Gamora está lista para salvar al universo en este fascinante cosplay de Guardians of the Galaxy

Durante el reciente fin de semana se estrenó en las salas de cines del mundo Guardians of the Galaxy Vol. 3, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), con la banda de superhéroes más intrépida. En el largometraje, volvimos a ver en acción a Gamora, hija de Thanos.

Interpretada gloriosamente por Zoe Saldana, Gamora es clave en la trama de la tercera y última cinta de los Guardianes. No añadiremos spoilers en este publicación, pero si no has ido a ver la cinta recomendamos ir lo más pronto posible: las críticas están a su favor.

Como bien recordarán los fans de Mavel, durante Avenger: Infinity War (2018) del MCU, Gamora fue sacrificada por su padre adoptivo, en búsqueda de la Gema del Alma. Luego, en Endgame (2019), el personaje regresa desde otra línea de tiempo como una variante, por lo que en Guardianes de la Galaxia 3 vemos a esta Gamora que no es la que se enamoró de Peter Quill.

El impactante cosplay de Gamora

Mientras tanto, si no has visto la entrega, puedes apreciar este impresionante cosplay de Gamora, compartido por Código Espagueti en su sitio web y obra de Bl4ckVanill4, a través de DevianArt.

Esta interpretación de la hija adoptiva del Titán Loco es una fiel adaptación de la waifu alienígena favorita de todos los seguidores del MCU, como explica el reporte.

Como podemos observar, la creadora de contenidos utiliza el mismo traje que Zoe Saldana durante Guardians of the Galaxy Vol. 1, lanzada en 2014 y que marcó el inicio de esta divertida trilogía creada por James Gunn. Incluso, la modelo iguala los mechones color fucsia de Gamora.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ya está disponible en cines. A continuación, puede ver el tráiler de la película y leer en este link todo lo que debes saber antes de verla.