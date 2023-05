The Last of Us y tres títulos más son exaltados al Salón de la Fama del Videojuego

The Last of Us Videojuego

Cuatro leyendas se incorporan al Salón de la Fama del Videojuego, en su ceremonia de inducción de 2023. Son: The Last of Us, Wii Sports, Computer Space y Barbie Fashion Designer.

El acto se realizará este sábado en The Strong National Museum of Play, en Rochester, Nueva York.

Desde 2015, un puñado de videojuegos es escogido anualmente para integrar esta especie de Olimpo virtual.

Deben cumplir con cuatro criterios básicos: ser un icono reconocido, haber trascendido las fronteras, ejercer una influencia en el diseño y desarrollo de otros juegos y contar con popularidad a lo largo del tiempo.

Títulos como Super Mario Bros. (1985), Tetris (1984), The Legend of Zelda (1986) y Street Fighter II: The World Warrior (1991) son algunos que se encuentran en el Salón de la Fama del Videojuego.

Los argumentos de los nuevos títulos del Salón de la Fama del Videojuego

En un comunicado, reproducido por Vandal, se dan las razones para la escogencia de cada inducido en la edición de 2023:

The Last of Us (2013): “Pese a debutar en 2013, se mantiene muy popular por su calidad en gameplay y sólida historia. La adaptación de HBO de 2023 ha expandido su popularidad”.

Wii Sports (2006): “Su auténtica influencia se debe a que hizo jugadores a millones de personas que nunca habían jugado. Se convirtió en un fenómeno y aparecieron historias sobre grupos diversos de personas, incluyendo gente de la tercera edad, en sus sofás, sudando con las versiones virtuales de bolos, tenis y más”.

Computer Space (1971): “No había industria de los videojuegos en 1970. Los programas que ahora llamamos videojuegos estaban guardados en ordenadores de universidades y laboratorios de investigación, inaccesibles para el público. Computer Space cambió todo esto en 1971″.

Barbie Fashion Designer (1996): “Digital Domain / Mattel Media mostraron que un juego dirigido a chicas podía triunfar vendiendo más de 500 mil copias en dos meses. El juego ayudó a ampliar el mercado en un momento importante, todavía presente, sobre los géneros y estereotipos”.

Los actos en el evento de este sábado

Pero el evento no solo contará con alusiones a los videojuegos homenajeados, sino a otros que ya estaban en el Salón. Lo explica la organización.

“¡Celebre a los miembros del Salón de la Fama del Videojuego Mundial 2023 con un día lleno de actividades y juegos icónicos de videojuegos!”, escribió The Strong Museum en su portal.

“Entra en el juego saltando, trepando y arrastrándote a través de un nivel de Mario de tamaño real. Muestre sus fortalezas creativas creando su propio alienígena Space Invader de 8 bits y use su imaginación para construir su propia creación con bloques de Minecraft”.

Una ceremonia para la alegría.