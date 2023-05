La hija de Carrie Fisher no dejó que sus familiares estén en el homenaje del Paseo de la Fama

Este jueves 4 de mayo se celebró mundialmente en Día de Star Wars, fecha elegida y propuesta debido a la similitud fonética que tiene una de sus frases más icónicas: May de force be with you, que traducida al español sería Que la fuerza te acompañe. Esta es muy parecida a May the fourth (4th) be with you o Que el 4 de mayo te acompañe.

Aprovechando la fecha, Carrie Fisher, quién encarnó a la Princesa Leia Organa y falleció lamentablemente en el 2016 a sus 60 años por un infarto, fue homenajeada con la estrella en el mítico Paseo de la Fama de Hollywood.

Pero la noticia que más hizo ruido hasta los momentos proviene por parte de la hija de la actriz, Billie Lourd, al informar mediante un comunicado porqué no estuvieron invitados los hermanos de su difunta madre, Todd, Joely y Tricia Leigh Fisher, debido a un conflicto familiar.

Motivos de la desición

La única hija de Fisher fue determinante al anunciar que estaría sola en el evento a realizarse en el Paseo de la Fama de Hollywood, explicando la razón del porqué sus familiares maternos no son bienvenidos al evento citado.

“Días después de la muerte de mi madre, su hermano y su hermana decidieron procesar su dolor públicamente y capitalizar la muerte de mi madre, haciendo múltiples entrevistas y vendiendo libros por mucho dinero, con las muertes de mi madre y mi abuela como tema”, explicó haciendo referencia también a su abuela Debbie Reynolds, también actriz y recordada por sus papeles en Cantando bajo la lluvia o La conquista del Oeste, quién murió un día después que Carrie Fisher.

Billie Lourd contó que nunca fue consultada por sus tíos sobre cómo le afectarían las entrevistas que hicieron y que se enteró de todo por la prensa. “La verdad de la complicada relación de mi madre con su familia solo la conozco yo y aquellos que realmente estaban cerca de ella. Aunque reconozco que tienen todo el derecho de hacer lo que quieran, sus acciones fueron muy dañinas para mí en el momento más difícil de mi vida. Elegí y sigo eligiendo lidiar con su pérdida de una manera muy diferente”.