Inteligencia Artificial crea a los personajes de Star Wars como tiernos gatitos

Todos los 4 de mayo se celebra el Star Wars Day, como un juego de palabras en inglés (May the 4th, “May the Force be with you”) basado en la expresión “Que la Fuerza te acompañe”. Con la irrupción de la Inteligencia Artificial a niveles nunca antes vistos, el de 2023 es un día especial.

El uso de la nueva tecnología también ha tocado a la creación de George Lucas, y de las maneras más insólitas. Una de ellas (una de miles) es la recreación de los personajes de la saga.

En el caso que hoy nos concierne, vemos cómo utilizando la Inteligencia Artificial Midjourney se convirtieron en tiernos gatitos a los protagonistas. Luke Skywalker, Darth Vader, Chewbacca, Yoda, Leia, RD2D y muchos más son asumidos como los felinos más adorables.

Inteligencia artificial convierte en gatitos a personajes de Star Wars Star Wars Day

Cada uno de ellos tiene sables de luz, las armas clásicas de la saga que inició en 1977 con Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza, además de armaduras, trajes y uniformes.

Detrás de esto se encuentra el artista digital Paul Parsons, conocido en Instagram como jed.ai.master. Fue el encargado de publicar la producción de Midjourney con ciertos retoques, además de darles los nombres gatunos a cada uno de los miembros de Star Wars.

Su post se acerca a los 19 mil Me Gusta, en una cuenta que supera los 155 mil seguidores.

La versión más tierna de los personajes de Star Wars: como dulces gatitos, generados por Inteligencia Artificial

Recordemos cómo trabaja la Inteligencia Artificial Midjourney: el usuario introduce una descripción textual de lo que necesita, y el programa genera la imagen. Ya queda de parte del artista digital cualquier cambio o adaptación, para hacerlo más creíble y, en este caso, entrañable.

Inteligencia artificial convierte en gatitos a personajes de Star Wars Star Wars Day

Te dejamos a continuación a los dulces Luke Skywhisker, Darth Purr-er, Claw-bacca, Yopurr, Leia Claw-gana, R2 D-Claw, C-3 Meow y Meowce Windu, entre otros. Cada nombre es un juego de palabras con elementos felinos en inglés, desde la garra (claw) hasta el ruido emitido (Meow).

¿Cuál de ellos es tu personaje favorito generado por Inteligencia Artificial? Hazlo saber en comentarios en nuestras redes sociales.

Inteligencia artificial convierte en gatitos a personajes de Star Wars Star Wars Day

