Guardians of the Galaxy Vol. 3: estas son todas las canciones que suenan en la película de Marvel

Imagen: Marvel Studios | Hemos visto Guardians of the Galaxy Vol. 3 y tenemos que hablar de su genial banda sonora. Aquí todas las canciones del soundtrack.

Hemos visto Guardians of the Galaxy Vol. 3 y sin caer en el terreno del spoiler podemos adelantarles que se trata de una película que nos recupera la fe en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El cierre de esta saga nos regala por fin la primera trilogía redonda de la inmensa franquicia, en donde podemos afirmar que cada uno de los largometrajes que componen este arco resulta grato, redondo y muy gratificante.

Al final Guardians of the Galaxy Vol. 3 se siente como un triunfo y una carta de despedida muy emotiva de James Gunn hacia estos personajes medio olvidados de Marvel que ahora se han convertido en consentidos y amados por muchos.

Bajo tal perspectiva un elemento instrumental para lograr este triunfo es la banda sonora de la cinta. Donde el director, igual a como lo hizo en las entregas pasadas, se involucró de lleno para armar una selección de canciones memorable.

Un elemento que distingue a esta cinta es que las melodías elegidas amplían su espectro y eligen otro periodo de tiempo al que veníamos oyendo desde el primer filme.

Debido a ello se produce este fenómeno donde el viaje musical es extremadamente grato pero es probable que más de algún espectador no reconozca o confunda la canción que suena.

Todas las canciones que se escuchan en Guardians of the Galaxy Vol. 3

Para ponerle solución a esta situación hemos armado esta lista donde enumeramos cada una de las melodías que suenan a lo largo de las dos horas y media de película.

Por el momento no existe un LP o disco recopilatorio, ni siquiera una lista precisa en Spotify, pero entre los fans de Marvel ya se le conoce a esta banda sonora como el Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 3 y estas son sus canciones:

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

“Creep” (Acoustic Version) de Radiohead

“Crazy On You” de Heart

“Since You Been Gone” de Rainbow

“In the Meantime” de Spacehog

“Reasons” de Earth, Wind and Fire

“Do You Realize??” de The Flaming Lips

“We Care a Lot” de Faith No More

“Koinu no Carnival” (From “Minute Waltz”) de EHAMIC

“I’m Always Chasing Rainbows” de Alice Cooper

“San Francisco” de The Mowgli’s

“Poor Girl” de X

“This Is the Day” de The The

“No Sleep Till Brooklyn” de Beastie Boys

“Dog Days Are Over” de Florence + The Machine

“Badlands” de Bruce Springsteen

“I Will Dare” de The Replacements

“Come and Get Your Love” de Redbone

Con motivo del estreno de la cinta los chicos de la Rolling Stone entrevistaron a James Gunn y ahí el director admitió que elegir qué canciones incluiría en la banda sonora de Guardians of the Galaxy Vol. 3 fue mucho más difícil.

Todo derivado de que ahora Peter escuchaba su música en un reproductor Zune de Microsoft con canciones clásicas pero también de inicios de este siglo.

De modo que Gunn explicó que la decisión de llenar la banda sonora de Guardians of the Galaxy 3 con canciones de décadas más recientes pretende reflejar el tono más maduro de la película.

En nuestra opinión personal esta banda sonora es incluso mejor que la de la primera cinta. En Spotify pueden encontrar el recopilatorio oficial de la trilogía: