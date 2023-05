Altares de Zelda: los fanáticos de la saga están rezando en Italia, en la previa al lanzamiento del nuevo videojuego

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela de Breath of the Wild, llegará el 12 de mayo a Nintendo Switch. La cuenta regresiva ya está en marcha, y son muchos los fans que están esperando para disfrutar el videojuego.

Pero en Italia el fanatismo ha llegado a otro nivel: construyeron altares para rezarle a la princesa Zelda. La página de fanáticos italianos de la saga, @Thehyrulefantasyita publicó las imágenes.

“Para celebrar la llegada de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ¡han aparecido en las calles de Nápoles puestos de periódicos votivos dedicados a la Princesa Zelda!”, anuncian.

Ir a rezar a Italia: un punto de encuentro

Según los fanáticos italianos, “la iniciativa, creada por los artistas @zeal.off y They Live, tiene como objetivo enriquecer el arte urbano popular napolitano con un ícono ahora universalmente reconocido del mundo del juego, respetando las tradiciones locales y creando nuevas con la creación de una parada imperdible para los fanáticos de todo el mundo”. ¿Irías de peregrinación por la princesa?

Están ubicados en los distritos de Fuorigrotta, Rione Sanità y del Centro Histórico. “Los quioscos votivos dedicados a la Princesa Zelda representan una parada imperdible para todos los fanáticos que se encontrarán caminando inmersos en el arte urbano de Nápoles o para aquellos que participarán en @comiconitalia”, cerraron en la publicación.