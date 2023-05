Nicolas Cage y el “poderoso” origen de su nombre, con Marvel como inspiración

Pocos saben que Nicolas Kim Coppola es el nombre verdadero de Nicolas Cage. Ganador del Oscar por su actuación en Leaving Las Vegas (1995), este californiano de 59 años vivió por mucho tiempo con el peso de su apellido original.

Por parte de su padre, Nicolas era sobrino del legendario director Francis Ford Coppola, además de Talia Shire, y primo de Roman Coppola y Sofia Coppola. Una familia de largometraje.

Pero Nicolas no quería que se le reconociera por esto. Su objetivo era despuntar en el mundo del cine por su propio talento.

Nicolas Cage Actor

Así que, un día, durante la grabación de la película Fast Times at Ridgemont High (1982), se hartó del asunto. También las bromas del set sirvieron como acicate.

Lo contó el propio Nicolas Cage en una entrevista con Wired:

“Cambié mi nombre porque estaba haciendo una pequeña película llamada Fast Times at Ridgemont High y yo todavía era Nicolas Coppola. La gente no dejaba de decir cosas como ‘Me encanta el olor de Nicolas por la mañana’, debido a Apocalypse Now, con Robert Duvall diciendo ‘Me encanta el olor a napalm por la mañana’. Dificultó el trabajo”.

El paso de Nicolas Coppola a Nicolas Cage, montado sobre la ola de Marvel

Así, tomó una decisión que cambiaría su vida. Y Marvel tuvo mucho qué ver en ello.

Luke Cage es uno de los primeros personajes afroamericanos en protagonizar cómics de Marvel. Creado por Archie Goodwin, George Tuska, Roy Thomas y John Romita Sr., el hombre también conocido como Power Man se encargaba de luchar contra el crimen en Harlem, Nueva York.

Nicolas Coppola, un fanático de los cómics, vio en el personaje una oportunidad.

“Dije ‘No necesito esto’. Así que lo cambié (su apellido) a Cage. Es por Luke Cage, de los cómics de Marvel, que era un personaje que me gustaba, también llamado Power Man, y John Cage, el compositor. Dice mucho de todo lo que he estado haciendo desde entonces”, reveló.

Desde entonces, Nicolas Kim Coppola pasó a llamarse Nicolas Cage. E incluso tuvo su paso por Marvel, encarnando al antihéroe Ghost Rider en la película de 2007.

Te dejamos a continuación la sesión de preguntas y respuestas de 8 minutos con Nicolas Cage para Wired, donde cuenta, entre otras cosas, sobre el origen de su apellido artístico.