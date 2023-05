Morandé con compañía: sus personajes pasan a ser guerreros de Street Fighter gracias a la Inteligencia Artificial

Los personajes de Morandé con compañía deleitaron al público chileno desde 2001, con el humor ácido como bandera. Pero ahora, gracias a la Inteligencia Artificial, los veremos como guerreros del popular videojuego Street Fighter.

Lo logró el usuario de TikTok Luis Castillo, que es un habitual de este tipo de creaciones. Trabajando con Inteligencia Artificial generativa, publica las imágenes irreverentes.

Previamente lo vimos convirtiendo en seres humanos a los personajes de 31 minutos: ahora el enfoque va por Morandé con compañía.

La historia de Morandé con compañía, el legendario programa chileno de humor

Morandé con compañía comenzó a emitirse en 2001, con el humorista Kike Morandé como líder. “El estelar del pueblo”, como era conocido el programa, trabajaba con distintos tipos de géneros, que iban desde la sátira y el humor negro hasta el de adultos.

En 2021 se realizó su última emisión, tras más de 20 años en el aire.

Personajes como Che Copete, El Poeta, Willy Sabor, El Fakir, Chuchi, Guatón de la fruta, y decenas, capaz hasta una centena más, hicieron reír miles de veces al público chileno.

Ahora, Luis Castillo tomó a los personajes y, con Inteligencia Artificial (posiblemente Midjourney) los convirtió en figuras de Street Fighter.

Pasar de la televisión… al Street Fighter, todo gracias a la Inteligencia Artificial generativa

Sin embargo, no del videojuego clásico, sino de la más recientes edición, Street Fighter 6. En cuatro publicaciones de TikTok aparecen varios, con la música de Marvel vs Capcom: The Clash of the Superheroes, específicamente el tema de Capitán América.

Recordemos que Street Fighter es una saga de Capcom que inició a finales de los años 80, pero que tuvo su explosión en los 90, con Street Fighter II. Guile, Ryu, Ken, Chun-Li, M. Bison, Zangief y muchos más se convirtieron en ídolos de una generación de jugadores.

A continuación, te dejamos los videos, una maravilla de la tecnología y una caricia al corazón de los nostálgicos de Morandé con compañía.