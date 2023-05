Modelo chilena se prepara para el lanzamiento de Tears of the Kingdom con este hermoso cosplay de Zelda

Foto: Nintendo | Una artista del cosplay sube una interesante foto de la Princesa Zelda de The Legend of Zelda en Reddit y causa revuelo.

Si bien Link es el joven guerrero y personaje jugable de los videojuegos de The Legend of Zelda, la gran protagonista de esta historia es precisamente la Princesa Zelda, protectora del reino de Hyrule y protagonista de un increíble cosplay viralizado en Internet y las redes sociales.

Zelda es la princesa descendiente de la Familia Real de Hyrule y portadora de la Trifuerza de la Sabiduría, imbuida con la esencia de la Diosa Nayru que le permite discernir las decisiones más sabias, especialmente en situaciones relativas al bienestar del reino.

Para tener una idea de la importancia de The Legend of Zelda en la industria de los videojuegos y la cultura geek, es una franquicia que está a la altura de Super Mario Bros., ambas joyas de Nintendo. Su popularidad va más allá de las consolas y el personaje de la Princesa es uno de los preferidos por parte de las cosplayers.

El hermoso cosplay de Zelda

Fue la modelo chilena Fabibi World Cosplay, a quien puedes seguir en Instagram a través de su cuenta fabibiworldcosplay, quien realizó este maravilloso cosplay de Zelda, con cientos de me gustas y halagos.

“Princess Zelda Cosplay. Día de recrear el maquillaje de este personaje que fue el videojuego que me robó el corazón en el tiempo del Nintendo 64″, escribió la creadora de contenidos en el post, demostrando que es una gran fan de The Legend of Zelda y de los videojuegos.

Como podemos observar en cada una de las cuatro fotos compartidas, la cosplayer recrea perfectamente a la princesa con su cabello rubio, sus ojos claros, las orejas puntiagudas y el vestido blanco con los accesorios que usó el personaje en Breath of Wild.