Marvel creó este héroe que alguna vez pudo vencer a Hulk de un solo golpe

Marvel Comics ha pasado por todo tipo de historias a lo largo de todas sus décadas editando historietas. Lo que ha dado pie a escenas que muchos podrían considerar inconcebibles, hasta que comprueban su existencia. Tal es el caso de aquella vez en la que Hulk fue derrotado de un sólo golpe.

Este planteamiento dramático no es ajeno al personaje, lo hemos visto incluso en algunas escenas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), como en aquella escena de inicio de Avengers: Infinity War, donde Thanos logra noquear al héroe con apenas unos pocos golpes. Algo que fue sólo la antesala de todo lo visto en Endgame.

Es una situación de alto impacto visual y narrativo, ya que Hulk usualmente es retratado como un personaje con esta fuerza demoledora e irrefrenable. Por lo que resulta francamente desconcertante cuando lo vemos reducido y derrotado de una manera tan simple.

Funciona como una excelente estrategia para ayudar a establecer por contraste la magnitud de la fuerza real del enemigo. Pero con tantas décadas de historias recorridas los chicos de Marvel Comics han pasado por ese escenario en más de una ocasión.

Lo que ha detonado que dibujen casi todas las variaciones posibles, llamando nuestra atención aquel caso en el donde un héroe poco conocido ahora de la casa editora pudo vencer a este gigante con un sólo golpe.

Marvel y el día que Blue Marvel noqueó a Hulk de un sólo golpe

Los chicos de Black Nerd Problems publicaron un curioso artículo enfocado al “secreto mejor guardado de Marvel” en donde reflexionaban justamente sobre la existencia y trayectoria de Adam Brashear, el hombre detrás del traje de Blue Marvel.

Este personaje, por la inercia natural que ya ha creado el MCU, es ampliamente desconocido para la mayoría de los seguidores de estas franquicias, ya que no ha sido llevado al cine ni las series. A la par que nunca ha tenido un papel predominante en los cómics.

Sin embargo estaríamos ante uno de los personajes más poderosos de toda la galería. La perfecta muestra de ello es el volumen #100 del cómic Ultimates 2:

Ahí vemos cómo el Creador, el Reed Richards de la Tierra-1610, a quien vimos indirectamente en la cinta de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, termina reclutando a varios personajes para respaldarlo, entre ellos a Ultimate Hulk.

América Chávez, Mónica Rambeau (como Spectrum), Capitana Marvel y Blue Marvel son los personajes que van contra el Creador y se confrontan contra los nuevos reclutas donde Hulk luce como la amenaza más poderosa.

Sin embargo, en una viñeta de alto impacto, vemos cómo Blue Marvel termina aplicando un gancho contra el gigante para derrotarlo de un sólo golpe.

Sería muy interesante ver eso en el MCU.