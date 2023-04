League of Legends: Streamer chilena se convierte en Janna en este cautivador cosplay

League of Legends es uno de los mejores videojuegos para PC de los últimos tiempos. No solo es estrategia, competitividad o concentración, también es diversión y entretenimiento, dos ingredientes que son parte de la cultura cosplay. Con más de 100 personajes, el LoL es ideal para disfraces.

LoL no necesita presentación, pero por si algún hay alguien que no se une a la Grieta del Invocador, este es un videojuego multijugador de arena de batalla en línea desarrollado y publicado por Riot Games, inspirado en Defense of the Ancients, un mapa personalizado para Warcraft III.

Desde su lanzamiento en octubre de 2009, LoL ha sido un juego gratuito y se monetiza a través de la compra de elementos para la personalización de personajes. El juego está disponible para Microsoft Windows y macOS y consiste en dos equipos de cinco jugadores que luchan en un combate jugador contra jugador, cada equipo ocupando y defendiendo su mitad del mapa.

En el videojuego, una de las campeonas es Janna, un poderoso y misterioso espíritu del viento que protege a los desvalidos de Zaun con la tempestad de Runaterra. Algunos creen que las súplicas de los marineros pidiendo vientos favorables mientras navegaban a través de las aguas traicioneras y las violentas tempestades dieron vida a este personaje.

El cautivador cosplay de Janna

Fue la streamer chilena Tammy, mejor conocida en Internet y las redes sociales como ara.cosplay y con miles de seguidores en Instagram quien realizó este cautivador cosplay de Janna.

“Fotito de Janna. Estoy muy agradecida del recibimiento que tuvo el cosplay en @gamerscitycl, estaba muy nerviosa por estrenarlo pero quedé muy feliz y agradecida”, escribió en el caption del post la creadora de contenidos.

Como podemos apreciar, la modelo lleva el atuendo original de Janna y su báculo de poder, con un toque sensual en la interpretación gracias al trajede la campeona de LoL.