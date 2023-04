Cinco grandes películas originales de Disney Channel para ver este fin de semana

Junto con sus centenares de años en la industria animada y del entretenimiento familiar, Disney también cuenta entre sus filas aquellos clásicos que producía para Disney Channel, que tanto marcaron la infancia y adolescencia de muchos. Ahora, todas esas películas se encuentran disponibles en su plataforma de streaming, Disney+, y hoy venimos a repasar algunas de las mejores.

De Disney Channel salieron algunas de las series más icónicas de la infancia de muchos millennials y generaciones siguientes, como es el caso de Hannah Montana, Lizzie McGuire, Es tan Raven, Los hechiceros de Waverly Place, Jessie, A todo ritmo, entre muchas otras.

En esta oportunidad repasaremos cuatro de las mejores películas originales de Disney Channel, que además tienen en común que le añaden ese toque musical que alegra y entretiene.

High School Musical

No podemos negar que High School Musical marcó un antes y después dentro de Disney. La cinta cuenta con la siguiente sinopsis: “Troy y Gabriela se conocen en un karaoke durante las vacaciones. Troy es una estrella de baloncesto, y Gabriela es la nueva estudiante. Al volver al colegio, se presentan al casting para el musical de la escuela, pero deben superar varios obstáculos”.

El éxito de esta película fue tal que en 2007 se estrenó la secuela, que también encantó a los fanáticos con temas como “Fabulous”, “What Time is it” y “Gotta Go My Own Way”. Finalmente, en 2008 llegó la tercera y última parte, que nos muestra el paso final de los protagonistas antes de entrar a la universidad.

Camp Rock

En Disney Plus también podemos encontrar esta icónica película que contó con dos entregas que encantaron a todo el mundo. Esta es la tercera película original de Disney Channel más vista en su estreno en la historia del canal.

“Mitchie Torres tiene la oportunidad de asistir a Camp Rock, el prestigioso campamento musical. Pero mientras trabaja duro para perfeccionar sus talentos musicales, Mitchie descubre lo competitivos que son los campistas”, nos dice sus sinopsis.

Teen Beach Movie

Estrenada en 2013, Teen Beach Movie se convirtió en una de las películas más queridas por el público por su estética playera y su divertida historia. La trama nos dice: “Brady y Mackenzie, dos jóvenes surfistas, descubren su romance cuando participan mágicamente en una película musical”.

Lemonade Mouth

Para muchos fanáticos de Disney Channel, Lemonade Mouth es casi, una película de culto. La trama de la película nos adelanta: “Cinco estudiantes (Bridgit Mendler, Adam Hicks, Hayley Kiyoko) de preparatoria forman un grupo musical y se preparan para competir en contra de una popular banda de rock”.

La canción más popular de Lemonade Mouth es, sin duda alguna, “Determinate” pero también son muy populares entre el público los temas “She’s So Gone”, Somebody” y “Breakthrough”.