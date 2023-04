Rápidos y Furiosos tiene su videojuego en arcade y es lo más genial que verás hoy

La exitosa franquicia de Rápidos y Furiosos, protagonizada por Vin Diesel, ampliará aún más su universo. En mayo lanzarán The Fast & The Furious Deluxe Arcade Game, un juego de máquinas desarrollado por Arcade1Up, Universal Games y Digital Platforms.

Este videojuego se comercializará antes de la décima entrega de la saga, Fast X, que se estrena el 19 de mayo en Estados Unidos.

La versión arcade cuenta con dos títulos: The Fast & The Furious y The Fast & The Furious: Tokyo Drift. Cada jugador podrá disfrutar en la máquina gracias a una pantalla LCD de 17 pulgadas, con gráficos a todo color y tablas de clasificación Wi-Fi.

Gracias a la red de Internet, puede vincular hasta cuatro máquinas utilizando el mismo sistema, una al lado de otra.

Jim Molinets, ejecutivo de Universal Games, realizó la presentación: “La máquina recreativa Arcade1Up permite a los jugadores experimentar los vehículos favoritos de los fanáticos, la acción asombrosa y el drama de alto riesgo, todo en casa”.

Lo más destacado de la máquina de arcade de Rápidos y Furiosos

The Fast & The Furious Deluxe Arcade Game Videojuego de Rápidos y Furiosos

El diseño de la máquina viaja directo a los 80 y 90. Posee un gabinete único, con marquesina iluminada, ranura falsa para monedas. Lo más genial: tiene una palanca de cambio de cuatro velocidades, volante de carreras, y pedales de freno, acelerador y ruido.

The Fast & The Furious Deluxe Arcade Game Videojuego de Rápidos y Furiosos

“La máquina de juegos Fast & The Furious Deluxe Arcade”, describe Best Buy en su introducción, “es perfecta para los fanáticos de las máquinas recreativas que quieren correr a través de hermosos entornos a su propio ritmo, o para los entusiastas que quieren poner a prueba sus habilidades y obtener esa puntuación alta en la tabla de clasificación”.

¿Cómo comprar el juego de Rápidos y Furiosos, Fast & The Furious Deluxe? En la actualidad está disponible para apartarlo en el portal web de Best Buy, y las compras oficiales comienzan el 5 de mayo.

Su precio es de 599.99 dólares.