Naruto: Cosplayer venezolana usa el arte bodypaint para convertirse en la versión femenina de Hidan

Naruto Shippuden, de 500 episodios y transmitido por 10 años de 2007 a 2017, es la segunda parte de la serie Naruto y se centra en la historia de Naruto Uzumaki, en una etapa más madura y con sus habilidades ninjas perfeccionadas. En este arco, vimos a Hidan por primera vez en el anime.

Hidan era un miembro de la Organización Akatsuki. Su compañero era Kakuzu, a pesar de tener aversión mutua el uno al otro. Llevaba el anillo Tres el dedo índice izquierdo. Era el miembro más nuevo de Akatsuki, Kisame se refiere a Hidan y Kakuzu como el Combo Zombie debido al hecho de que en cierto sentido, no podían morir.

Por su aspecto, este guerrero inmortal es muy popular en la comunidad cosplayer en todo el mundo. Sin embargo, esta vez se ha llegado a otro nivel: una joven venezolana pintó su cuerpo para recrear un espectacular cosplay de Hidan.

Impresionante cosplay bodypaint de Hidan

Fue Ariell Cosplay, cosplayer, estilista y maquilladora venezolana con miles de seguidores en sus diferentes cuentas en las redes sociales, quien realizó este increíble cosplay bodypaint de Hidan.

“Hidan. Vamos a disfrutar al máximo de sufrir juntos. Sí... Yo soy la de ‘es un cosplay sencillo’... *se pinta todo el cuerpo*. Espero usar este cosplay pronto en algún evento aunque llegue tarde y no pueda tocar nada para no dañar el trabajo de pintura corporal”, escribió en el caption del post la creadora de contenidos, que vio cómo alcanzó más de mil me gustas.

Como podemos apreciar en las imágenes, esta es una magnífica versión femenina del portador del anillo Tres. Pero más allá de la recreación del atuendo de este personaje de Naruto, lo más sorprendente es cómo la modelo igualó el aspecto de un Shinigami, con la piel negra y marcas blancas en forma de huesos.