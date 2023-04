Alibaba revela que su Inteligencia Artificial rival de ChatGPT tiene a 200 mil empresas en lista de espera

ChatGPT de OpenAI es hoy por hoy el modelo de Inteligencia Artificial más popular y más socorrido en todo el planeta, pero eso podría cambiar muy pronto por cortesía de la empresa china de Alibaba. Y es que la compañía ha desarrollado su propio sistema que sería tan poderoso que podría competir con el chat que ahora mismo se encuentra aliado con Microsoft para potenciar a Bing.

Esta nueva Inteligencia Artificial recibe el nombre de Tongyi Qianwen y sería tan potente que en realidad la lista de espera de compañías que quieren probarla por adelantado es tan amplia que supera los 200 mil.

Estamos entrando a una nueva era donde estos sistemas parece que serán un factor de gran peso determinante para el futuro de proyectos en la industria de las Tecnologías de la Información (IT) y China desde ya se va perfilando para ser uno de los jugadores con mayor peso en la comunidad.

Hoy por fin conocemos más detalles sobre este nuevo proyecto y parece que se trata de algo muy serio que podría alterar el rumbo actual del escenario global en este sector donde incluso GPT-4 podría ser no tan fuerte.

Así sería Tongyi Qianwen: la Inteligencia Artificial de Alibaba que va a destronar a ChatGPT

De acuerdo con un reporte de los amigos de China.Org, la reconocida firma tecnológica china Alibaba Group Holding Ltd ha revelado este miércoles 26 de abril de 2023 que actualmente cuenta con más de 200.000 empresas que les han solicitado acceso a las pruebas beta de su Inteligencia Artificial Tongyi Qianwen.

Esta IA es un modelo de lenguaje grande impulsado por la plataforma de la propia compañía y que por la esencia misma de su estructura sería entonces técnicamente un rival directo de ChatGPT creado por OpenAI y que actualmente se encuentra en su cuarta versión.

Imagen: Alibaba | ChatGPT tiene un nuevo rival, la Inteligencia Artificial china Tongyi Qianwen de Alibaba.

El presidente y director ejecutivo de Alibaba Group y director ejecutivo de Alibaba Cloud Intelligence, Zhang Yong, fue el encargado de dar a conocer esta brutal cifra de la amplia lista de espera para probar este sistema.

A la par que el ejecutivo anunció el lanzamiento del programa de asociación de Tongyi Qianwen, cuyo objetivo es ayudar a la creación cooperativa de otros grandes modelos de lenguaje adaptados a diferentes industrias con sus socios.

Se trataría pues de algo similar a lo que OpenAI hace hoy en día con Microsoft y Bing, pero la intención final es llevar todo al siguiente nivel, donde cada empresa tenga una IA a su medida de sus necesidades o el proyecto que impulsen.

En esta primera generación de este programa participan empresas como Kunlun Digital Technology Co Ltd, LongShine Technology Group Co Ltd, China TransInfo Technology Co Ltd y Yonyou Network Technology Co Ltd.

Así que bajo tal panorama el futuro para ChatGPT comienza a lucir genuinamente incierto a partir de hoy.