‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’: Interesante teoría relaciona a Ganondorf con Thanos

‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ llegó con su último tráiler antes del lanzamiento para elevar las expectativas de los fanáticos de Nintendo. La saga del aclamado videojuego aparecerá en nuestras vidas, tras seis años de ausencia en las consolas de la gran N.

El mismo hype por el lanzamiento del regreso de The Legend of Zelda ha hecho que en las redes sociales comiencen a aparecer teorías alocadas sobre los personajes.

Y una en especial, reseñada en una nota de Nintenderos, relaciona a Ganondorf, villano de esta saga de videojuegos, con el antagonista más fuerte que ha salido en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Thanos.

De acuerdo con el sitio mencionado, que le hace eco a la teoría de un usuario de Reddit, se explica que Ganondorf sale con el collar y diademas guindado de su cuello, con el espacio vacío en donde deberían ir las siete lágrimas del reino.

La particularidad es que los atuendos de Ganondorf tapan dos espacios y dejan solo cinco a la vista, algo que según el usuario de Reddit tiene una similitud a las gemas del infinito; una de las grandes obsesiones de Thanos para ejecutar un genocidio universal en el que se elimina a la mitad de la población.

¿Quién es Ganondorf?

Este majestuoso personaje es uno de los principales antagonistas de The Legend of Zelda. Es conocido como el Rey de los Ladrones y es el principal portador del poder del mal en el reino de Hyrule.

Ganondorf es un Gerudo, una raza de guerreros del desierto que solo da a luz a hombres cada cien años. Es un poderoso hechicero y posee una gran fuerza física. Su objetivo principal es obtener el poder de la Trifuerza, una reliquia sagrada compuesta por tres fragmentos: la Trifuerza del Poder, la Trifuerza de la Sabiduría y la Trifuerza del Valor.

A lo largo de la serie de juegos, Ganondorf intenta apoderarse de Hyrule, derrotar al héroe principal; el queridísimo Link y tomar el control absoluto de la Trifuerza. A menudo se transforma en una forma bestial conocida como Ganon, un monstruo gigantesco con apariencia de jabalí o cerdo.

Ganondorf es uno de los villanos más icónicos de los videojuegos y ha aparecido en varios títulos de la serie de The Legend of Zelda. Su carisma y su obsesión por el poder lo convierten en un enemigo memorable para Link y los jugadores que disfrutan de la franquicia.