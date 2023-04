Kimetsu no Yaiba: Inteligencia artificial muestra a Nezuko Kamado en formato 3D hiperrealista

La fiebre de Demon Slayer / Kimetsu no Yaiba sigue en aumento, y esta vez, un artista de la comunidad ha sorprendido a todos al presentar un modelo 3D hiperrealista de Nezuko, uno de los personajes más queridos de la serie. El modelo fue creado utilizando la plataforma Niji Expressive y logra un nivel de detalle que ha dejado a fans y expertos boquiabiertos.

Como explica el sitio web de 3D Juegos, aunque es evidente que se trata de un modelado, la creación es impresionantemente cercana a la realidad y ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de ver a Nezuko en algún videojuego de la serie en el futuro.

La tecnología utilizada para crear este modelo hiperrealista está en sus primeras etapas, pero sin duda promete cambiar drásticamente la industria del entretenimiento.

La popularidad de Demon Slayer ha llevado a muchos fans a crear arte inspirado en la serie, y este modelo 3D de Nezuko es solo uno de los muchos ejemplos de la creatividad que ha sido desatada por la serie. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que veamos más creaciones impresionantes como esta, y los fans no pueden esperar para ver qué nos depara el futuro de Demon Slayer y la industria del entretenimiento en general.

Demon Slayer, en su tercera temporada

La tercera temporada de Demon Slayer ha comenzado hace una semana y ya se ha confirmado la cantidad de capítulos que tendrá el Arco de la Villa de los Herreros. La serie está siendo transmitida por Crunchyroll, lo que ha permitido que los fans de todo el mundo disfruten de las aventuras de Tanjiro y sus amigos.

