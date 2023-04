Kurt Cobain regresa gracias a la inteligencia artificial cantando “Everlong” de Foo Fighters

La inteligencia artificial (IA) está avanzando rápidamente en la industria musical y su presencia ha generado controversias en el mundo del entretenimiento. Un ejemplo reciente de esta tecnología es un video que se hizo viral en redes sociales, donde se muestra a Kurt Cobain cantando “Everlong” de Foo Fighters.

Curiosamente, y como recuerda Rock & Pop, Foo Fighters es una de las bandas que fundó su compañero en Nirvana, Dave Grohl, después de la muerte del líder de la icónica banda grunge.

La versión de la canción fue creada con una voz generada por IA, imitando la de Cobain, y se compartió en el perfil de TikTok @airemixes, un canal especializado en remixes hechos por inteligencia artificial. Además de “Everlong”, el canal ha creado versiones de otros éxitos de bandas como Radiohead y Alice in Chains.

Acá puede ver la versión original del tema.

“Everlong”, con la voz de Cobain

La versión de “Everlong” generó opiniones encontradas entre los usuarios. Algunos argumentaron que la voz generada por IA no reflejaba el dolor y la pasión que caracterizaban a Cobain, mientras que otros opinaron que la canción era una obra de arte.

Acá puede ver la versión creada por la IA.

La controversia también se extendió a otras versiones de canciones creadas por IA, como las nuevas canciones de Charly García con la voz de su yo joven y un álbum completo de Oasis, que incluso recibió la aprobación de uno de los hermanos Gallagher.

A pesar de las opiniones encontradas, el uso de IA en la música está ganando terreno en la industria, y muchos artistas y productores están aprovechando esta tecnología para crear nuevas formas de arte. Por ejemplo, la canción “Hearts On My Sleeve”, una colaboración entre The Weeknd y Drake creada con IA, ha obtenido más de 300 mil reproducciones en Spotify.