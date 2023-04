Review | The Mandalorian temporada 3: mejor que Boba Fett pero inferior a Andor [FW Opinión]

Por fin ha finalizado la odisea con la temporada tres de The Mandalorian, la serie de Disney Plus que a muchos les regresó la fe en el universo de Star Wars. Pero no todo puede ser bueno para siempre y tenemos que hablar sobre lo que ha sucedido en esta nueva fase.

Hemos sido testigos de un camino turbulento con la franquicia de Star Wars en los últimos años. Todos recordamos ese momento rudo tras el estreno del Episodio IX, The Rise of Skywalker, en donde el futuro de toda la franquicia lucía extraordinariamente incierto.

Pero pocas semanas antes, en noviembre de 2019 se estrenaría la primera temporada de The Mandalorian en Disney Plus para demostrarnos que aún quedaban muchas historias genuinas, consistentes y profundas por contar en torno a este universo.

La serie tomó un poco de tiempo para estar disponible en América Latina y en muchos casos los fans tuvieron que aplicar medidas no convencionales para tener acceso a los episodios de la primera temporada con el recién estrenado servicio de streaming.

Pero quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar el desenvolvimiento de esta historia pudieron llegar a la certera conclusión de que este era el nuevo refugio para los fans de Star Wars, lejos de las salas de cine.

Y así funcionó por mucho tiempo, al menos en las producciones donde Kathleen Kennedy no intervino directamente. La temporada 2 de The Mandalorian fue espectacular y The Book of Boba Fett hizo un trabajo digno. Pero algo sucedió en medio.

The Mandalorian después de la era de Andor

La temporada 3 de The Mandalorian está lejos de ser tan redonda, sólida y entrañable como su anterior etapa que cerró de manera triunfal con uno de los cameos más memorables en la historia de toda la saga.

La franca impresión que nos daba es que la historia originalmente planteada terminaba por completo ahí y que bien podría haber sido ese el cierre de toda la trama. Pero Disney Plus necesitaba expandir este refugio que mantenía complacidos a los fans y se anunciaron nuevas producciones.

A la mitad de ello el equipo creativo tuvo que dividirse en dos para sacar adelante todo e improvisar sobre la marcha con la cancelación y despido de talento que resultaba crucial para los planes a futuro.

Imagen: Disney | La tercera temporada de The Mandalorian por fin ha terminado con bastantes parches en el camino.

Es así como al parecer Jon Favreau y su equipo improvisaron la expansión de esta historia fracturando los hechos de la tercera temporada para poner una parte en The Book of Boba Fett.

De este modo volvieron más interesante la historia del personaje clásico de la trilogía original de Star Wars, sí, pero dejó una trama incomprensible para quienes no vieron aquella serie.

Es así como el arranque de la temporada es algo confusa y abre bastantes cabos sueltos que al final se van uniendo para dar esta sensación de redondez, aunque está muy lejos del equilibrio y emoción de la historia pasada.

Aquí el título de The Mandalorian ya no se refiere sólo a la odisea del legendario Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal), sino que abre su horizonte para aludir ahora a todo un pueblo, centrando ahora el foco en el personaje de Bo-Katan Kryze.

Imagen: Reddit | La tercera temporada de The Mandalorian por fin ha terminado con bastantes parches en el camino.

Por desgracia Katee Sackhoff no cuenta con el mejor rango actoral como para soportar de lleno el peso medular de esta serie y se aprecia bastante la ausencia física de Pedro Pascal, quien al parecer estaba demasiado ocupado con las grabaciones de The Last of Us.

Al final, la serie pudo ser mucho mejor y se mantiene la sensación de que se improvisó bastante sobre la marcha para darle continuidad con el afán de expandir los horizontes narrativos de una historia que ya estaba virtualmente cerrada.

No tenemos idea de cómo vayan a resolver estos personajes a futuro. Pero hay una elevada incertidumbre sobre lo que pasa con Star Wars.

En conclusión, la temporada 3 de The Madalorian es mucho mejor que The Book of Boba Fett, pero hoy por hoy Andor luce como una mejor propuesta de futuro para la franquicia.