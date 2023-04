Aumenta la polémica en Japón por el protagonismo de personajes “no vírgenes” en algunos animes

La nueva tendencia en las nuevas franquicias de novelas ligeras, manga y anime está siendo preocupante para los fans del género de animación en Japón. Se trata de la idea de que los protagonistas ya no sean vírgenes, algo que parece estar ganando popularidad.

La cuestión de la “pureza” de los personajes femeninos no es nueva, ya que se discutió en la adaptación al anime de Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou (Higehiro: After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway). Sin embargo, esta tendencia no es exclusiva de Japón, ya que los fans en Occidente también parecen cambiar su percepción de los personajes femeninos cuando descubren que ya no son vírgenes.

Esta nueva tendencia en el anime ha generado preocupación en los fans japoneses. Como explica La Verdad, se cuestiona si esta moda puede ser considerada como algo normal, y si puede tener un impacto negativo en la percepción que los jóvenes tengan sobre el sexo y las relaciones sentimentales.

Franquicias involucradas en la tendencia

En cuanto a las nuevas franquicias de anime, hay varias obras que se están volviendo tendencia con protagonistas femeninas no vírgenes. Por ejemplo, Keikenzumi na Kimi to, Keiken Zero na Ore ga, Otsukiai suru Hanashi cuenta la historia de un romance entre un estudiante de instituto sombrío y una “idol” de la escuela que tiene mucha experiencia con chicos.

Otra obra es “When I Said, I Want a Beautiful and Rich Girlfriend, a Girl with Circumstances Showed Up”, en la que un estudiante universitario virgen se compromete con una chica experimentada con los hombres.

Por otro lado, “Dare Demo Idakeru Kimi ga Daisuki” cuenta la historia de una colegiala que tiene relaciones con cualquier hombre que se lo pida y un chico virgen termina enamorándose de ella.